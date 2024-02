Usher brilla en el medio tiempo del Super Bowl LVIII

Usher le puso color al medio tiempo del Super Bowl LVIII. El cantante estadounidense de 45 años de edad fue el encargado del espectáculo en el Allegiant Stadium, recinto en el que los Kansas City Chiefs se miden a San Francisco 49ers por el trofeo Vince Lombardi.

Tras los primeros dos cuartos del compromiso, fue el momento de Usher para amenizar la noche en Las Vegas, Nevada. Abriendo el espectáculo con Caught Up, posteriormente, U Don’t Have To Call, Superstar, Love In This Club, My Boo, Confessions Part II, Nice & Slow, Let It Burn, U Gotta It Bad Bad, Girl, OMG, cerrando con Yeah!.

Durante el show, otros artistas como Alicia Keys, Ludacris y Lil Jon participaron junto a Usher con Turn Down For What. Usher tuvo cambios de vestuario en un escenario que presentó distintos panoramas gracias a los cambios de iluminación y proyecciones en el suelo.