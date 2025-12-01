deportes
Cuál es la proteína más efectiva para aumentar músculo en México, según la IA

Es importante que tengan leucina y estén reguladas en México para sumar masa muscular

Proteína para ganar músculo
Diego Gonzalez
Así como hay superalimentos para aumentar masa muscular , también hay complementos que son muy buenos para esto. De acuerdo a un reciente informe de la inteligencia artificial (IA), la proteína de suero de leche es la mejor para ganar músculo en el cuerpo.

ChatGPT citó a la Librería Nacional de Medicina de los Estados Unidos, que asegura que la Whey (suero de leche) es la proteína con mayor respaldo científico para aumentar la masa muscular , ya que es considerada de alta calidad y la mejor para ser combinada con el entrenamiento de resistencia y de fuerza.

Proteína en polvo
Ganar masa muscular

Los detalles de la proteína Whey para el aumento de masa muscular en México

La proteína Whey es la mejor porque es de rápida digestión, tiene alto contenido en BCAA/leucina y muy altos puntajes de calidad proteica (DIAAS/PDCAAS). Distintos estudios sugieren que la suplementación con proteína de suero mejora la síntesis proteica post-ejercicio y el aumento de masa magra cuando se combina con entrenamiento de resistencia.

TE PUEDE INTERESAR:

Las proteínas de este tipo se suelen conocer como WPC o WPI / Hidrolizado y tiene una amplia disponibilidad en México, incluso en supermercados y sitios de ventas online.

¿Cuánto cuesta la mejor proteína para aumentar masa muscular en México?

Dentro de las marcas más reconocidas, se venden un producto de alta gama, calidad confiable y de buena marca por 2 kilogramos a un precio que ronda los 2,000 pesos mexicanos.

Proteínas vegetales y animales
ARCHIVO
Proteínas vegetales y animales.

¿Cómo ingerir proteínas de alta calidad sin suplementos para los músculos?

Si se quiere evitar la suplementación, se pueden consumir proteínas con una buena alimentación. Por ejemplo, ingiriendo: carne roja magra (res, búfalo), pollo o pavo, pescados, huevos, yogur griego, leche, legumbres, soya, avena, arroz integral, frutos secos y semillas (complementarias).

¿Qué debe tener una proteína para aumentar músculo?

Según el sitio especializado Science Direct, para que una proteína favorezca hipertrofia se debe tener en cuenta la calidad del aminoácido (especialmente leucina), la velocidad de digestión (si es rápida, favorece la respuesta post-entreno) y la cantidad total diaria de proteína del atleta (entre 1.4 y 2.2 g por kg de una persona por día).

Además, para detalles más técnicos, se recomienda entre 20 y 40 gramos de proteína de alta calidad por toma (de 0.25 a 0.4 gramos por kilogramo de peso de la persona) y apuntar a una ingesta de entre 700 y 3000 mg de leucina por toma para estimular al máximo la síntesis proteica.

Más allá del futbol
