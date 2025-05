¿Quién es el mejor jugador de México de todo el mundo, según la inteligencia artificial?

Todos los ojos están puestos en la final que jugarán América y Toluca y que será transmitida por TV Azteca de forma gratuita . Sin embargo, es una realidad que México ha crecido considerablemente su nivel en el futbol, teniendo jugadores que destacan en las ligas europeas más importantes del mundo. En este contexto, le consultamos a la inteligencia artificial de ChatGPT sobre quién es el mejor jugador mexicano del mundo y su respuesta fue Santiago Gimenez.

Según el análisis realizado por la IA, a sus 23 años, Santi Gimenez, quien usa una banda nasal para jugar los partidos , ha consolidado su carrera en Europa con actuaciones sobresalientes. ChatGPT destacó su paso por el Feyenoord donde fue clave para ganar la liga en la temporada 2023-24, además de la copa y la supercopa en los Países Bajos. Por otro lado, la inteligencia artificial destaca que en la presente temporada ha sumado 13 goles y 3 asistencias, lo que ha llamado la atención de varios clubes y lo posiciona como una figura clave tanto en su club como en la Selección de México.

X: @miseleccionmx Santiago Gimenez es el mejor jugador de México, según la IA.

Sin embargo, el ex Cruz Azul no fue el único jugador que elogió ChatGPT. Ya que volcándose en la Liga BBVA MX, menciona que Alexis Vega se ha destacado como el mejor futbolista del ámbito local. Durante el Clausura 2025, registró 12 goles y 10 asistencias, liderando en varias estadísticas ofensivas y siendo considerado el mejor jugador mexicano del torneo, por lo que es uno de los futbolistas más destacados de México, pese a no jugar en Europa.

¿Cuál es el valor de Santiago Gimenez, el mejor jugador de México según la IA?

Gimenez llegó esta temporada al AC Milan y rápidamente se ha ganado la confianza del entrenador. Actualmente, gracias a su buen nivel, su valor de mercado ronda los 37 millones de euros, de acuerdo a los números ofrecidos por Transfermarkt. Sin embargo, cabe destacar que durante su etapa en el Feyenoord, el mexicano llegó a tener un valor de mercado de 50 millones. Con contrato hasta 2029, Santi aún tiene mucho que dar en la Serie A.