Estos son los mejores 5 goles de Anthony Martial, refuerzo estrella de Rayados
El nuevo refuerzo de Rayados de Monterrey viene con la consigna de marcar diferencia en la delantera regia
Luego de muchos rumores y especulaciones, Rayados de Monterrey hizo oficial la llegada de su refuerzo estrella, se trata del delantero francés Anthony Martial, quien llega para el torneo Apertura 2025.
El delantero francés llega procedente del AEK Atenas, firmó contrato por dos años con opción a uno más, es decir hasta el verano 2027, así confirmó la llegada de su nuevo refuerzo el conjunto de la Sultana del Norte:
Anthony Martial, quien será el primer jugador francés en la historia del Club, llega a los Rayados con amplia experiencia en las mejores ligas de Europa y una gran capacidad para marcar diferencia en el ataque albiazul
¿Cuáles han sido los mejores goles de Anthony Martial?
El nuevo delantero de Rayados , fue formado en las inferiores del Lyon, aunque su talento explotó cuando llegó al AS Mónaco, donde brilló al grado de llamar la atención del Manchester United, equipo que pagó 80 millones de euros por su carta.
Sin duda, los mejores momentos de Anthony Martial fueron con los Red Devils, donde marcó un total de 90 goles en 317 partidos, donde logró marcar anotar los mejores tantos de su carrera. Por ese motivo, te dejamos algunas de las mejores anotaciones del francés:
- En la temporada 2018/2019, Martial hizo una gran jugada de pared con sus compañeros, para vencer al arquero del Cardiff con un disparo cruzado.
- Una temporada antes, el francés brilló en el duelo ante el Everton, donde con un disparo de fuera del área anotó el tanto para su equipo, dejando al portero sin posibilidades.
- Para la temporada 2019/2020, el delantero Galo hizo un recorte desde la banda izquierda para meter un disparo al ángulo desde fuera del área con el que dejó sin oportunidad al portero del Bournemouth.
- Uno de sus mejores goles lo marcó ante el Fulham en la temporada 2018/2019, donde tomó el balón antes del mediocampo tras una buena condición, anotó el gran gol con un disparo cruzado.
- En 2019/2020, Martial marcó uno de los mejores goles de su carrera ante el Watford, donde logró evitar la salida del arquero, hizo una jugada para evadir a los defensas y anotó el gol con un balón flotado.