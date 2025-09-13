Estos son los mejores 5 goles de Anthony Martial, refuerzo estrella de Rayados

Luego de muchos rumores y especulaciones, Rayados de Monterrey hizo oficial la llegada de su refuerzo estrella, se trata del delantero francés Anthony Martial, quien llega para el torneo Apertura 2025.

El delantero francés llega procedente del AEK Atenas, firmó contrato por dos años con opción a uno más, es decir hasta el verano 2027, así confirmó la llegada de su nuevo refuerzo el conjunto de la Sultana del Norte:

Resumen del partido: Puebla 2-4 Monterrey | Jornada 7 | Apertura 2025

Anthony Martial, quien será el primer jugador francés en la historia del Club, llega a los Rayados con amplia experiencia en las mejores ligas de Europa y una gran capacidad para marcar diferencia en el ataque albiazul

¿Cuáles han sido los mejores goles de Anthony Martial?

El nuevo delantero de Rayados , fue formado en las inferiores del Lyon, aunque su talento explotó cuando llegó al AS Mónaco, donde brilló al grado de llamar la atención del Manchester United, equipo que pagó 80 millones de euros por su carta.

Sin duda, los mejores momentos de Anthony Martial fueron con los Red Devils, donde marcó un total de 90 goles en 317 partidos, donde logró marcar anotar los mejores tantos de su carrera. Por ese motivo, te dejamos algunas de las mejores anotaciones del francés: