Los mejores albatros que se han dado en el PGA Tour

El PGA Tour hizo un recuento de los mejores albatros en los últimos años del circuito y ahí aparece el mexicano Abraham Ancer. Aquí te lo presentamos.

Un total de 11 albatros fueron incluidos en un compilado realizado por el propio PGA Tour para destacar los mejores de los últimos años.

Además del conseguido por el mexicano Abraham Ancer en la segunda ronda de la CJ Cup 2021, aparecen:

2007 Hunter Mahan en THE PLAYERS

2009 Camilo Villegas en Chevron World Challenge

2010 Bubba Watson en The Chevron Tournament

2015 Zach Johnson en Arnold Palmer Invitational

2015 Daniel Berger en Arnold Palmer Invitational

2016 Jason Gore en Farmers Insurance Open

2017 Rafael Cabrera en Bello THE PLAYERS

2019 Brooks Koepka en THE PLAYERS

2019 Harris English en THE PLAYERS

2020 Harry Higgs en Safeway Open

Abraham Ancer va por el top 10 en Arabia Saudita

Luego de una tercera y penúltima ronda en el Saudi International, en la que registró cuatro birdies y tres bogeys, el mexicano Abraham Ancer pasó de la posición 21 a la 16 con un acumulado de tres golpes pajo par. El mexicano se encuentra a tres impactos del top ten, en un torneo que lidera el estadounidense Harold Varner (-12) y que pertenece al Asian Tour.

