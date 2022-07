Las mejores apuestas de la Jornada 2 del Apertura 2022

Está por arrancar la Jornada 2 del Apertura 2022, y claro tu podrás disfrutar de nuestro tradicional Viernes Botanero. De primer platillo tenemos para ti el Mazatlán vs Tigres; al terminar no te pierdas el partidazo entre Puebla vs Santos, todo por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com, la App Oficial de Azteca Deportes y nuetros canal de Youtube.

El mundo de las apuestas también gira alrededor del futbol, y es cada vez más común encontrar todo tipo de momios con los que se puede ganar dinero. Desde el ganador del partido, o, quien anotará el primer gol del encuentro, hasta la cantidad de tiros de esquina y saques de banda que pueda a ver en el duelo.

Por eso, aquí te dejamos las mejores apuestas para está Jornada 2 del Apertura 2022.

Mazatlán vs Tigres | mejores apuestas

Para el inicio del Viernes Botanero, Mazatlán y Tigres saltarán a la cancha del Kraken, inmueble donde se han visto en dos ocasiones, con saldo a favor de los felinos por una victoria y un empate.

En el historial entre ellos dos, siempre se han anotado más de dos goles o más, por lo que una apuesta que se podría realizar es que habrá más de dichos tantos en el duelo (2.5) y paga +100 por cada 100 pesos.

Puebla vs Santos | Mejores apuestas

Para el segundo plato del Viernes Botanero tenemos el Puebla vs Santos. Equipos que hace poco más de un año se vieron en las semifinales del Clausura 2021, con triunfo en el marcador global (3-1) para los Guerreros.

Estos duelos normalmente son de goles, no empatan sin tantos desde hace cuatro partidos, por lo que una buena oportunidad de ganar sería metiendo una puesta donde ambos equipos anotan.

Rayados vs América | Mejores apuestas

Para el último partido que analizaremos será el Rayados vs América, uno de los más esperados de esta segunda fecha. Aquí generalmente también hay goles en el encuentro, y la diferencia que tienen es un gol, como la campaña pasada con pizarra a favor de 2-1 de los regiomontanos. Por lo que, un triunfo de Monterrey (por ser local) por diferencia de un gol o más paga +350.

La combinación de todos estas apuestas, lo que se llama como parley, paga $mil 295 pesos, por cada 100 que se apuesten.