¿Dolor en tus muñecas? Estos son los mejores EJERCICIOS para mejorar esta parte de tu cuerpo

Muchas veces las rutinas de entrenamientos exigen al cuerpo una movilidad extrema que, en distintas ocasiones, genera factura en algunas partes del cuerpo que no se tienen conciencia. Dentro de los ejemplos más claros de lo anterior están, precisamente, las muñecas.

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Ya sea por una exigente rutina de ejercicio o, bien, por utilizarlas en exceso en tu apartado laboral o social, la realidad es que las muñecas son una parte del cuerpo del que pocas veces nos preocupamos. Ante ello, no está de más que conozcas algunos ejercicios para evitar el dolor en ellas.

¿Cuáles son los mejores ejercicios para fortalecer las muñecas?

Los ejercicios de movilidad se presentan como la mejor alternativa para mejorar la fortaleza de tus muñecas o, bien, terminar con el dolor que estas puedan aquejar. Del mismo modo, aquellos ejercicios de fuerza de agarre o, bien, de estabilidad, también están permitidos.

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Bajo este contexto, las rotaciones de muñecas en donde la persona extiende los brazos al frente mientras realiza lentos círculos con las manos funge como un ejercicio perfecto para ello. Por tal motivo, se recomienda hacer un mínimo de 30 veces hacia cada dirección al día.

Si tienes molestias en los codos al hacer el press francés, sigue leyendo.



Hoy te doy un "pro tip" para uno de los ejercicios más comunes para construir los tríceps: el press francés.



Si tienes molestias en los codos al hacerlo, prueba a:



1. Cambiarlo por mancuernas.

2. Añadir… pic.twitter.com/EYOGS7qWa0 — | Edu Barrecheguren | (@EduBarreche) June 10, 2024

Del mismo modo, realizar flexiones de muñecas con la ayuda de una mancuerna harán que esta parte de tu cuerpo se fortalezca aún más. Para ello, es necesario apoyar los antebrazos en una mesa mientras las manos cuelgan en el borde y sostener una mancuerna para, posteriormente, bajarla y elevarla calculadamente.

¿Cuál es la importancia de las muñecas en el cuerpo?

La función principal de las muñecas es la movilidad y la conexión existente entre el antebrazo y la mano; además, estas también tienen un amplio sentido de fuerza y agarre, aunque tampoco se descarta la estabilidad que presentan al momento de realizar tareas básicas como cocinar, escribir o teclear.