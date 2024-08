Los mejores memes de la eliminación de Chivas de la Leagues Cup 2024

Este domingo 4 de julio del 2024, continuó la actividad de la tercera jornada de la Fase de Grupo de la Leagues Cup 2024. Los partidos del día fueron: Orlando City vs Atlético de San Luis, Philadelphia Union vs Cruz Azul, Pachuca vs Toronto, St Louis City SC vs Juárez, Chivas vs LA Galaxy y Seattle Sounders vs Necaxa.

Tras los resultados, el conjunto del rebaño es el único equipo de los cuatro grandes de la Liga BBVA MX en quedar eliminado de la competición en la fase de grupos. Además, es el único equipo que no ha logrado ganar ningún partido en la Leagues Cup.

Chivas necesitaba de vencer al LA Galaxy para avanzar, pero terminó perdiendo al empatar 2-2 en los 90 minutos. Los anotadores fueron: Alan Mozo, Cade Cowell Joseph Paintsil y Gabriela Pec.

Asi fue el camino a la gloria, Prisca Awiti estuvo en Los Protagonistas

Te puede interesar: Penales: Chivas vs Galaxy 2-2 EN VIVO dónde ver transmisión online en México| Leagues Cup| Fase de Grupos

Los mejores memes de la eliminación de Chivas

Con el resultado, las redes sociales explotaron contra las Chivas. Tantos los aficionados del rebaño como de varios equipos de la Liga BBVA MX empezaron a publicar diferentes memes en los que se empezaron a burlar del marcador momentáneo que tenían al estar abajo en el marcador 2-1.

tan bonito que estaba el domingofaltan 7 pic.twitter.com/thRITYoH1W — Chivas Shitposting (@ChivasShitpost) August 5, 2024

¿¿HOLA?? ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ES DE LA PIZZERIA DE GUADALAJARA??? 🇫🇷🇫🇷🇫🇷PEDÍ UNA PIZZA 🍕🍕🍕🍕 DEL TAMAÑO DE CHIVAS 🛵📦🛵📦🛵📦 Y SOLO ME DIERON UNA ACEITUNA 😱😱😱😱JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJJAJJAJAJAJJAJAJAAAJAAJAJA — Christian (Ramon’s Version) x15 🌟 (@ChrisC_26) August 5, 2024

Pffff.. qué frustrante es verlos jugar. — Ricardo Ortiz Esquivel (@richgdlmx) August 5, 2024

EQUIPO CHICO 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — ÁMAME MÁS 🦅 (@OdiameMas1916) August 5, 2024

Con el empate y llegar hasta la tanda de penales, todo se cambió, pues empezaron los chiva hermanos a tener más fe en que su equipo pudiera regalarles la victoria

YES BITCH, SHUT THE FUCK UPCADE COWELL SCORED!!!!!!!!! 🦅🦅🦅🇺🇲🇺🇲🇺🇲 pic.twitter.com/SUEumyZqeL — Chivas Shitposting (@ChivasShitpost) August 5, 2024

OMG CADE COWELL SCORED 2 TIMESGOD BLESS AMERICA 🦅🦅🦅🦅🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲 — Chivas Shitposting (@ChivasShitpost) August 5, 2024

un wey q se parece al cabrón q mató a renata en amarte duele nos va a dar la 12+1 DON CADE COWELL pic.twitter.com/Y70QBeuUDb — little dick big dreams (taylor’s version) (@sergiosfptm) August 5, 2024

Nos estamos despidiendo de la Copa... 😑 — VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) August 5, 2024

Al final, la alegría terminó pues terminaron perdiendo en tanda de penales 5-4 luego de que Sepulveda fallara su disparo.

Chivas siendo el más grande de México.... El más grande de hocico y los más grandes pndejos Jaja ese equipo de muertos solo sirve para llevar gente a los aeropuertos 😄 #Chivas #LeaguesCup https://t.co/O2EK23qDaK — Jose Rodriguez (@Poncho_beer) August 5, 2024

LA Galaxy elimina a las Chivas..!!! Lo Normal por que no existe el Fracaso en guadalajara es lo NORMAL.

No le ganaron al peor equipo de la mls. 2 torneos 2 eliminaciones, ni un partido ganado Son una burla @Chivas cuando se trata de representar a México y la liga. pic.twitter.com/Xp7ZBqIbR0 — German_X16🦅👑 (@german_x15) August 5, 2024

Te puede interesar: VIDEO: El golazo en la liga de Argentina que podría ganar el Puskás 2024