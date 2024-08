VIDEO: El golazo en la liga de Argentina que podría ganar el Puskás 2024

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski, Lanús, recibió al conjunto de Tigre este 4 de agosto en el Estadio Ciudad de Lanús, el cotejo finalizó 3-2 a favor de los locales gracias los goles de Eduardo Salvio y Walter Bou, este último firmo un golazo que quedará en los libros de historia.

El momento más espectacular del enfrentamiento llegó cuando el delantero marcó un autentico golazo de chilena en el último minuto del partido.

Al finalizar el duelo el futbolista brindó una declaración a un medio argentino sobre el cómo fue que le pasó por mente hacer esa estupenda jugada.

“Vino el centro, me quedó ahí y la tiré de zurda porque de derecha no me sale. Gracias a Dios entró y estamos contentos y felices porque volvimos a ganar en nuestra cancha”

Sobre la posibilidad de que el gol pueda competir por el Puskás, comentó

“¿Al premio Puskás? Ojalá. Fue lindo gol y gracias al equipo que lo buscamos hasta lo último. Estoy feliz” concluyó

El ariete vive un momento bastante bueno, ya que a lo largo de los 25 partidos que ha disputado en este año ha logrado marcar un total de 16 goles y 2 asistencias.

Walter Bou sufrió una lesión en la pretemporada del equipo, por lo que su inicio de campaña fue un poco difícil, pero gracias al cuerpo médico de su club, fue que el futbolista pudo volver de buena forma a las canchas.

¿Qué sigue para Lanús?

El próximo compromiso que afrontará el equipo de Lanús será en contra de Deportivo Riestra en el Estadio Guillermo Laza ubicado en Buenos Aires, Argentina.

El Lanús se posiciona en el lugar nueve después de haber disputado 9 compromisos, en los cuales tiene cuatro victorias, 3 empates y dos derrotas dejando un total de 15 unidades.

