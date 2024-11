¡No le gustó a la afición! Los mejores memes tras la pelea de Mike Tyson vs Jake Paul

El pasado viernes 15 de noviembre del 2024, se llevó a cabo la pelea entre Mike Tyson vs Jake Paul, un evento que generó mucha expectativa entre los aficionados por las declaraciones que hubo de ambos contendientes.

La pelea fue a ocho rounds con una duración de dos minutos por cada round. El ganador fue Jake Paul por decisión unánime. Con un total de 78 golpes conectados de 278 lanzados por parte de Paul, mientras que Tyson solo conectó 18 golpes de 97. Los jueces dieron en sus tarjetas: 80-71, 79-72 y 79-72.

Los mejores memes de la pelea entre Mike Tyson vs Jake Paul

Durante la pelea y al finalizar, las redes sociales se llenaron de memes de los aficionados. Por una parte, se burlaron de los descuidos que hubo en la transmisión, en el que salió desnudo Mike Tyson. Además, por las fallas que vivieron durante la transmisión.

Por otra parte, subieron varios memes de lo que consideran que fue la pelea. Muchos la catalogaron como: aburrida, sin emoción y que fue una pérdida de tiempo.

“omg did you see what just happened at Mike Tyson vs Jake Paul’s fight” Netflix: pic.twitter.com/JE5adxv54N — 🕸️ (@recreatings) November 16, 2024

Mike Tyson to Jake Paul in the third round. https://t.co/5KGBIrj4nm pic.twitter.com/aZXjN9eGwQ — The Brohioan (@TheBrohioan) November 16, 2024

Summary of Jake Paul vs Mike Tyson fight pic.twitter.com/frAcgMlGmV — Brad Williams (@funnybrad) November 16, 2024

Mike Tyson vs. Jake Paul. pic.twitter.com/18Yi6ZrihZ — Rob Friedman (@PitchingNinja) November 16, 2024

Jake Paul and Mike Tyson conning us all into thinking this was going to be a legitimate fight

pic.twitter.com/bpiPWNvx0a — Shooter McGavin (@ShooterMcGavin_) November 16, 2024

La vida del pibe que se perdió la pelea de Mike Tyson y Jake Paul por irse a dormir temprano. pic.twitter.com/UJhk9Ep52G — Kuke (@Kuke_cj) November 16, 2024

Jake Paul vs Mike Tyson Full fight🫤🤦‍♂️ pic.twitter.com/sytRVGwFBq — LASHY BILLS (@LASHYBILLS) November 16, 2024

“Jake Paul defeats Mike Tyson!” the Mike Tyson in question: pic.twitter.com/Rc9mwVcYiX — sponge.mp4 (parody) (@spongemp4_) November 16, 2024

JAKE PAUL BEAT MIKE TYSON VIA UNANIMOUS DECISION 80-72

79-73

79-73 pic.twitter.com/3KTPnRnZfL — PFC Mayfield maybe Jeff bezos but with hair though (@nmayfield28) November 16, 2024

Mike Tyson and Jake Paul after fooling everyone and making millions pic.twitter.com/9rnxCFLJNH — vids that go hard (@vidsthatgohard) November 16, 2024