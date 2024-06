“¡Así gana el Madrid!” Los mejores memes de la victoria del Real Madrid ante el Borussia Dortmund

Este sábado 1 de junio del 2024, se disputó la final de la UEFA Champions League entre el Borussia Dortmund vs Real Madrid. El encuentro se jugó en punto de las 13 horas tiempo del centro de México en el Estadio de Wembley.

El conjunto del Real Madrid logró imponerse 2-0 ante el Borussia Dortmund en su final número 18 de la Champions League, llegando así a 15 títulos conseguidos. Mientras que fue la segunda final que pierde el Dortmund.

El partido regaló varias emociones, pues en el primer tiempo, el Dortmund fue superior pero no logró concretar las jugadas de cara al arco y en la segunda mitad el equipo merengue logró concretar el campeonato.

Al inicio, se burlaron de las fallas que tuvieron los jugadores del Borussia Dortmund.

Mr. I just want to play footballpic.twitter.com/0BuEMEa9NE

— Troll Football (@TrollFootball) June 1, 2024