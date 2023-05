Los mejores partidos del Repechaje del Clausura 2023

Se terminó el torneo regular del Clausura 2023 de la Liga MX y quedaron definidos los cuatro equipos que tiene el pase directo a la Liguilla y los ocho equipos definidos al Repechaje. No está de más recordar, que será el último torneo que va a contar con Repechaje.

Los cuatro equipos que lograron su boleto directo a los Cuartos de Final son: Monterrey en primer lugar con 40 puntos , América en segundo con 34 puntos, Chivas en tercero con 34 puntos y Toluca en cuarto con 32 puntos.

Los ocho equipos que disputarán el Repechaje son: Pachuca, León, Tigres, Cruz Azul, Atlas, Puebla, Atlético de San Luis y Santos.

Los mejores partidos del Repechaje

Los enfrentamientos de Repechaje quedaron de la siguiente manera: Pachuca vs Santos, León vs Atlético de San Luis, Tigres vs Puebla y Cruz Azul vs Atlas. Los juegos se van a disputar el próximo sábado seis de mayo y domingo siete de mayo. Se dividirán dos enfrentamientos para cada día.

Los días y horarios en que se disputará cada partido no se ha dado ha conocer, se espera que en las próximas horas, la Liga MX pueda anunciar cómo quedaron distribuidos.

El partido más interesante y más parejo es el Cruz Azul vs Atlas que se disputará en el Estadio Azteca. La Máquina clasificó en el octavo lugar con 24 puntos y en noveno los rojinegros con 21 puntos. Ambos equipos recibieron un total de 22 goles en todo el torneo.

El segundo partido más entretenido será el Pachuca vs Santos que se disputará en el Estadio Hidalgo. El entrenador de los Tuzos se verá la cara con su ex equipo por lo que se espera un gran partido.

El tercer juego con más emociones será el partido de Tigres vs Puebla desde el Estadio Universitario. Los dirigidos por Siboldi llegarán de haber disputado las semifinales de la CONCACHAMPIONS y se enfrentarán a unos camoteros que llegan de golear en casa.

Por último, el juego entre León vs Atlético de San Luis se jugará en el Estadio Nou Camp, en el que La Fiera llega como favorito ante un San Luis muy ordenado en la defensa.

