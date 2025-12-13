Estos son los mejores tenis y con los que correrás más cómodamente en México, según la IA
La inteligencia artificial recomendó algunos modelos de tenis basados en las necesidades de cada usuario
Salir a correr es una de las mejores actividades que se pueden hacer y tiene muchos beneficios . Pero tanto para eso como para cualquier ejercicio (trotar, caminar, gimnasio, etc.) es importante contar con buenos tenis para evitar lesiones y dolores post entrenamiento. En ese contexto, la IA recomendó los mejores tenis para correr cómodamente en México.
Las opciones que brinda la inteligencia artificial de ChatGPT –que elaboró un simulador del Grupo A de México en el Mundial 2026– son todas inferiores a los 4,200 pesos mexicanos. Incluso, si buscas modelos más económicos, también puedes encontrar algunos tenis por debajo de los $2,500.
Entre las diferentes cosas que la IA pidió hacer énfasis a los usuarios en sus búsquedas es entender qué necesitan sus pies, ya sea una “pisada suave y estable” o unos tenis “todo-terreno” para aquellos que realizan ejercicios en suelos desparejos o de distintas superficies.
TE PUEDE INTERESAR:
- Además de Sergio Ramos, los jugadores que saldrían de Rayados tras la eliminación frente a Toluca
- CONFIRMADO: rumores dicen que Roberto Alvarado se va de Chivas y por fin se supo la realidad de la supuesta salida
- ¡Vale más de 200 millones! Este es el jugador más caro que jugará la final entre Tigres y Toluca
Para los fanáticos de una sola marca, la IA de ChatGPT recomendó distintos modelos de empresas como Nike, Hoka, Asics, Salomon, Puma y New Balance.
Los 8 modelos de tenis que recomienda la IA de ChatGPT para usar en México
- Nike Air Zoom Pegasus 41 — muy recomendado como tenis “todo-terreno”: buen equilibrio entre amortiguación, reactividad y ligereza. Ideal si corres regularmente en ciudad o asfalto.
- HOKA Clifton 10 — apuesta por máxima comodidad y amortiguación. Perfectos si haces tiradas largas o buscas cuidar articulaciones.
- ASICS Gel-Cumulus 27 — buenos para quienes priorizan “pisada suave y estable”. Excelente opción si querés comodidad en distancias medias-largas sin gastar demasiado.
- Saucony Ride 18 — ideal para quienes quieren un running diario cómodo y versátil, con buen balance entre amortiguación y respuesta.
- Salomon Aero Glide 3 — buena opción si querés ligereza + comodidad, especialmente para trotes, carrera urbana o uso diario.
- PUMA Deviate NITRO 3 — opción dinámica y reactiva, interesante si buscas comodidad + un poco de velocidad en tus caminos.
- New Balance Fresh Foam X 1080 V14 — ideal para largas distancias o rodajes prolongados: muy buena amortiguación y estabilidad.
- ASICS Gel Nimbus 27 — zapatilla tope en comodidad y amortiguación, perfecta si querés que cada zancada sea suave, independientemente del ritmo.