Melvin Ingram, tres veces Pro Bowl, refuerza la defensiva de Miami

El ala defensiva Melvin Ingram, tres veces seleccionado al Pro Bowl con Los Angeles Chargers, firmó este lunes con los Miami Dolphins de la NFL para jugar la temporada 2022.

El veterano llega para reforzar la defensiva del equipo del entrenador Mike McDaniel, en la que destaca el ala Emmanuel Ogbah, el tackle John Jenkins, los apoyadores Duke Riley, Brennan Scarlett y Elandon Roberts, y el esquinero Xavien Howard.

McDaniel confía en el talento como cazador de mariscales de campo de Ingram, quien exhibió el potencial de lo que es capaz durante su etapa con Los Angeles Chargers, equipo con el que obtuvo 43 capturas de pasador entre 2015 y 2019.

La trayectoria de Melvin Ingram

El defensivo dejó a lo Chargers y pasó a los Pittsburgh Steelers en 2021, pero a mitad de temporada emigró a los Kansas City Chiefs, escuadra que con su llegada mejoró en la presión sobre los quarterbacks rivales.

El jugador de 33 años ayudó a los Chiefs a llegar a playoffs en los que perdieron la final de la Conferencia Americana ante los Cincinnati Bengals.

En su carrera, que empezó en 2021, Melvin Ingram presume 51 capturas de quarterback, 385 tacleadas totales, 277 derribos individuales y tres intercepciones.

Otros movimientos en la agencia libre

La agencia libre de este lunes también movió al apoyador Vince Biegel de los Miami Dolphins a los Baltimore Ravens.

Biegel se perdió la temporada 2020 por un desgarro en el tendón de Aquiles, su recuperación fue tan lenta que en 2021 sólo jugó cinco partidos.

El apoyador llegó a la NFL seleccionado en la cuarta ronda del Draft del 2017 procedente de Wisconsin para los Green Bay Packers. En Miami Baltimore el hueco que dejó Chris Board, quien emigró a los Detroit Lions hace unas semanas.

En su carrera Vince Biegel ha conseguido 81 tacleadas totales y 42 individuales.

En otros movimientos relevantes de la agencia libre los Atlanta Falcons reforzaron su ofensiva con la contratación del receptor Geronimo Allison, procedente de los Lions.

Devine Ozigbo dejó a los New England Patriots y jugará en la campaña 2022 con los New Orleans Saints, que también contrataron al apoyador Eric Wilson, ex de los Houston Texans.

En Detroit, los Lions amarraron al apoyador Natrez Patrick, quien en 2021 jugó para los Denver Broncos.