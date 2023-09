Cruz Azul felicita a Carlos Salcedo y la afición los revienta con memes

Carlos Salcedo está de fiesta, y no precisamente la que se organizó tras la derrota de Cruz Azul ante Querétaro, sino la de su cumpleaños. El ‘Titán’ celebra 30 años y la Máquina no desaprovechó la oportunidad de felicitar a su flamante refuerzo.

Salcedo llegó a Cruz Azul para esta temporada, a petición del ‘Tuca’ Ferretti, quien ya no está en el club. No obstante, tanto el ‘Titán’ como la Máquina han quedado a deber en lo que va del Apertura 2023 y por eso, la afición no está nada contenta con ellos.

La reacción de la afición a la felicitación de Cruz Azul

En sus redes sociales, Cruz Azul felicitó a Carlos Salcedo con un gráfico y un mensaje. De inmediato la afición reaccionó y hay quienes consideraron que era un “descaro” felicitarlo, por lo que había sucedido recientemente.

Luego de perder en el Estadio Azteca ante Querétaro, el ‘Titán’ se organizó tremenda fiesta que fue filtrada en redes sociales. La reacción de la afición no fue nada buena.

Traigan a Bruno Mendez pic.twitter.com/6ttVszz0nt — Gerardo82728w (@Gerard827383) September 29, 2023

"Va a ser una noche noche larga"

-Carlos Salcedo pic.twitter.com/3k7EdddXgb — Amelia S. F. (@AmeliaSaca75047) September 29, 2023

Todavia hay que felicitar a ese perro , porque o que!!! Que ha hecho ese wey ✊🏻 pic.twitter.com/G4xbvoXxEY — UrielMendez19 (@uriel_mendez19) September 29, 2023

Yo digo que peda al rato 🥴 pic.twitter.com/6dgWVBAqkk — Alejandro Avalos (@avalos8) September 29, 2023

Por ahora Cruz Azul buscará sacar los tres puntos en su visita al Atlético de San Luis, dentro de la Jornada 10 del Apertura 2023. Si la Máquina no saca una victoria, podría olvidarse

