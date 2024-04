Los memes se burlan de Rayados tras perder en Columbus

Perdiste v.s Columbus

Perdiste v.s León

Perdiste v.s Cruz Azul

Perdiste v.s Chivas

Empataste el Clásico



Desde que empezaste a jugar entre semana y dosificar tu rendimiento es del 33%



Ah pero le ganaste al equipo de Messi y sus amigos pic.twitter.com/HOaDYEDzvw