Los resultados que le harían perder el líderato del Clausura 2024 al América

El América ha dominado gran parte del Clausura 2024. El conjunto azulcrema arribó a este certamen como el campeón del futbol mexicano, y desde la Jornada 1 empezó a poner condiciones, y hasta la Fecha 16, la que se disputó la semana pasada, siguen la cima de la Tabla General, con 32 puntos.

El conjunto de André Jardine se encuentra como líder empatado con el Toluca, pero la diferencia de goles los tiene por encima de los Diablos con diferencia de +17, sobre los +16 de los escarlatas, y todo se podría definir en la última Jornada del torneo.

¿Crisis en el América? Las Águilas han venido a la baja

Te puede interesar: ¿Qué dijo Fidalgo sobre la ‘paternidad’ del Pachuca sobre el América?

¿Qué resultados dejarían al América sin el liderato del Clausura 2024?

Desafortunadamente para todos los aficionados del América, el líderato no está asegurado, pero se quedarían con el segundo sitio de la Tabla General del Clausura 2024. Para que esto suceda tendrián que haber una combinación de resultados.

Primero, que las Águilas pierdas contra el Puebla, en el Viernes Botanero, sumado a una victoria de Toluca o de Cruz Azul, equipos que se enfrentan en la última fecha del campeonato, y el vencedor se quedaría con el liderato del torneo. Un empate de los azulcremas contra los camoteros también los podrían en problemas, pero solo un triunfo de los Escarlatas los mandaría al segundo lugar.

MEXSPORT

En caso de que la escuadra de André Jardine gane, no importa que suceda entre la Máquina y los Diablos, los de Coapa terminarán siendo líderes.

Te puede interesar: ¡Espectacular! Los mexicanos que están a punto de coronarse en Europa

¿Quiénes podrían ser los rivales de América en la Liguilla?

Si América termina como líder, solo podrá enfrentar en la Liguilla del Futbol Mexicano a uno de tres equipos. El Play In aún no está definido, pero las Águilas enfrentarían al ganador del tercer partido de este nuevo formato, ya que el vendedor del duelo entre el 7 y el 8 jugaría contra el segundo lugar de la Tabla General; luego en el último chance el perderdor del 7 y 8 enfratará al ganador del 9 vs 10, y el que gane ahí, sería el rival de los de Coapa, si quedan en la cima del Clausura 2024.