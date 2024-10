¡Clásica goleada! Los memes destrozan a Mbappé y al Madrid tras perder con el Barcelona

El conjunto del Barcelona terminó goleando 4-0 al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Con doblete de Lewandowski y un tanto de Raphinha y Lamine Yamal, el equipo culé sumó tres puntos más y tomó una ventaja de seis puntos sobre el Madrid.

Con el partido del equipo Merengue, las redes sociales explotaron en memes por la actuación que tuvo Mbappé, al quedar en fuera de juego en más de cuatro ocasiones y no poder anotar las jugadas claras que tuvo de cara al arco.

Ancelotti to Mbappe after full time whistle

How was Raphinha’s goal, Mbappe? pic.twitter.com/ulUYIAPgy3

Kylian Mbappe has more offsides than passes in El Clasico pic.twitter.com/kLURPk7Zgc

— Troll Football (@TrollFootball)

— Analistas (@SomosAnalistas_) October 26, 2024