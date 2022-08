¿Quién es Lewandowski? Bayern aplasta al Frankfurt y memes no perdonan

La temporada 2022-23 en la Bundesliga ha dado inicio y hay costumbres que no se pierden, pues esté Robert Lewandowski o no con el Bayern Múnich, el conjunto Bávaro suele golear. Esta vez derrotaron al Frankfurt y los memes no los perdonaron.

Mucha gente creía que sin Robert Lewandowski el Bayern Múnich se iba a ‘desinflar’, pero con esta goleada ante el Frankfurt quedó demostrado que el equipo es mucho más que un jugador.

La afición no tardó en responder con memes a este hecho, ya que argumentan que ‘nadie conoce al polaco’, además de que le iba a caer ‘una maldición’ y se iba a terminar su olfato goleador, por lo que hubo respuestas de todo tipo.

Ein gelungener Auftakt in Frankfurt! 🔥



Ganz starke Leistung, Männer! 👏👏



♦️ #SGEFCB | 1:6 pic.twitter.com/Pvp2HFY0Qv — FC Bayern München (@FCBayern) August 5, 2022

“El Bayern no es ‘messidependiente’, con o sin Lewandowski, aplastan”, “ya denle la Bundesliga al Bayern e iniciemos de nuevo”, “Sadio Mané es nuestro nuevo héroe”, “pobre Frankfurt, eso le pasa por no descender”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

El Barcelona debutará hasta la próxima semana en LaLiga, por lo que ya veremos cómo le va al polaco. Mientras ese momento llega, puede reírse con esta divertida recopilación con los mejores memes.

Los mejores memes de la goliza del Bayern Múnich

En el primer tiempo... 😶🫣



¡Golea el Bayern Múnich! 😳 pic.twitter.com/DSsGcFkJ3V — CRACKS (@cracks_oficial) August 5, 2022

El Bayern Munich juega en su propio universo.#Bundesliga pic.twitter.com/WSq5Suw5bY — Jesús Castro C. (@Jesus_CastroC) August 5, 2022

Cristiano Ronaldo metiendo un Hat-trick este domingo para luego irse al Chelsea o Bayern Munich: pic.twitter.com/dtObQnYVmh — 𝘛𝘩𝘦𝘌𝘋7 (@TheED08) August 5, 2022

"Ahora que no está Lewandoski la #Bundesliga será más competitiva y el Bayern Munich Tendrá que Luchar"



*El Bayern Munich -___- * pic.twitter.com/QBORFWsfX6 — KingDeportes.com (@kingdeportes_ve) August 5, 2022

¡¡SADIO MANÉ YA MARCÓ SU PRIMER GOL EN LA BUNDESLIGA!! 🔥



EINTRACH 0-3 BAYERN MÚNICH (29 MIN) 🇩🇪 pic.twitter.com/68G0v93sB9 — Kevin Jiménez (@KevinJimenezCR) August 5, 2022

⚪️ Bundesliga 🇩🇪



FT. Eintracht Frankfurt 1-5 Bayern Múnich.



➔ Dura derrota del equipo dirigido por Oliver Glasner.

➔ Sadio Mane sigue en racha de goles.

➔ Doblete de Jamal Musiala.

⭐️ La figura del partido: Jamal Musiala.#Bundesliga FECHA 1 pic.twitter.com/KJAYzm1GYj — Civilización Fútbol (@CivilizacionF) August 5, 2022

Tal vez han oído del Bayern Munich, los puños envenenados de bávaria, la mafia de Nagelsmann. pic.twitter.com/xGbzQE3s67 — ® Σ |_ Δ ╥ Φ ® Σ § (@Relatoresconvos) August 5, 2022

Madre mía, pensar que este es el equipo que va a enfrentar al Real Madrid en la Supercopa de Europa.



En media hora ya pierde el Eintranch Frankfurt 0-3 vs Bayern Munich.



Ya denle el título al Madrid. pic.twitter.com/3EKQn3rx2R — Rómpela (@rompelaoficial) August 5, 2022

Hoy juega el Bayern Munich pic.twitter.com/Oo2cSh2MAJ — kevinelkrak ⚪⚫ (@kevinelkrak1) August 5, 2022

¿No Lewandowski? ¡No problem! 10 goles de Bayern Munich en los primeros 135 minutos de la temporada🤯🤯🤯 pic.twitter.com/c8p382ovGz — 365Scores (@365ScoresApp) August 5, 2022

El Bayern sufriendo de lo lindo sin Lewy… pic.twitter.com/v1Uc4sDP9U — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) August 5, 2022

El Bayern ahora mismo pic.twitter.com/DdN371utvl — mariix002 (@mariix002) August 5, 2022

Bayern Munich's pace in attack is frightening ⚡️ pic.twitter.com/V9KIjSfmql — GOAL (@goal) August 5, 2022

El Bayern no pudo meter 6 goles en un mismo tiempo, el récord sigue siendo del Freiburg pic.twitter.com/PMbvCon6Wj — Freibarg (@FreiburgARG) August 5, 2022

Que chula putiza le está metiendo el Bayern al Frankfurt, con gol de Mané incluído. pic.twitter.com/4uqi6d4X5i — Alda (@IsaacAldahir7) August 5, 2022

Bavarian viendo la goleado del Bayern sabiendo que no podrá putear a Lewandisney en Twitterpic.twitter.com/4TFjp1fZYX — #23🇩🇰𓁁 (@noxiousbadge) August 5, 2022

Bayern Múnich vs Frankfurt | Previa

Ya llegó, ya está aquí. La Bundesliga está de regreso tras una larga ausencia y abrirá la temporada con un partidazo: Eintracht Frankfurt en casa, recibiendo al Bayern Múnich, que iniciará la era post Robert Lewandowski.

Cobertura Frankfurt vs Bayern Múnich EN VIVO

¿A qué hora juega el Bayern Múnich contra el Eintracht Frankfurt?

El partido se jugará el viernes 5 de agosto a las 13:30 horas, tiempo del centro de México. En Azteca Deportes tendrás la cobertura del encuentro totalmente en vivo.

La Jornada 1 de la Bundesliga

Además del Eintracht Frankfurt vs Bayern Múnich, el sábado 6 de agosto habrá seis partidos de la primera fecha de la Bundesliga:

- Unión Berlín vs Hertha Berlín - 08:30 horas

- Wolfsburg vs Werder Bremen - 08:30 horas

- Borussia Mönchengladbach vs Hoffenheim - 08:30 horas

- Augsburg vs Freiburg - 08:30 horas

- Bochum vs Mainz - 08:30 horas

- Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen - 11:30 horas

Para el domingo 7 de agosto, sería así:

- Stuttgart vs Leipzig - 08:30 horas

- Koln vs Schalke 04 - 10:30 horas

