PSG busca acomodar a Neymar en el Barcelona o cualquier otro club

El futuro de Neymar parece estar lejos de París. Distintos reportes apuntan a que el PSG está buscándole acomodo al brasileño en cualquier equipo, incluido el Barcelona. Esto indicaría el final de un proyecto que nunca terminó por despegar en el Parque de los Príncipes.

La eliminación del PSG en la Champions League, parece ser la gota que derramó el vaso. Los parisinos han sufrido distintas caídas con el brasileño en sus filas y el objetivo europeo sigue luciendo igual de lejos, que antes de que llegara en aquel verano donde pagaron 222 millones de euros por él.

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Neymar volvería al Barcelona

De acuerdo a información de Mundo Deportivo en España, el PSG está buscando, desde hace algunas semanas, acomodar a Neymar en cualquier otro equipo y el Barcelona es una opción. La principal razón, es el alto salario que tiene el brasileño en el equipo.

El contrato de 'Ney' con el PSG, termina en 2025. Es por eso que el club no tiene prisa en encontrarle un nuevo club, pues aún tienen tiempo para recuperar algo de lo invertido por el delantero y además, liberar espacio en su masa salarial.

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Neymar no, Mbappé sí

La misma fuente señala que la salida de Neymar, le permitiría al PSG liberar espacio en su registro de salarios y así, dejarle un "cheque en blanco" a Kylian Mbappé, buscando que el francés por fin renueve con ellos. Hasta ahora, el delantero se ha mantenido firme en su decisión de abandonar el Parque de los Príncipes.

La salida de Neymar, junto a la de Sergio Ramos, quien también estaría buscando dejar al club y hasta la de Lionel Messi, de quien se dice que ya inició contactos para volver al Barcelona, el sueño del París Saint Germian de armar un equipo lleno de estrellas, terminaría en tan solo un año.

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