Memo Martínez tras su llamado a la Selección: “Si voy es porque estoy haciendo bien las cosas”

Guillermo Martínez sueña con hacer historia con la Selección Nacional . El delantero de Pumas compartió su emoción tras ser requerido por Javier Aguirre.

“Lo encaro como una motivación enorme. El hecho de cómo mencionas el puesto de delantero están los mejores. Sobre todo, la naturalización de Berterame que es un gran jugador y Raúl que tiene una gran historia con selección. Henry tiene muchas cualidades y Santiago por algo está en Europa, la está rompiendo y me motiva porque la competencia en selección es así. Si me convocan es porque hago bien las cosas y el ir es algo muy lindo porque ni en mis mejores sueños pensaría una competencia así y pelear un lugar con esos jugadores. Las cosas antes no fueron sencillas”, dijo el atacante felino.

La ardua competencia entre delanteros en la Selección Mexicana

Por otro lado, se refirió a la competencia que tendrá en el combinado nacional.

“Me siento muy contento y agradecido porque es muestra de que voy por buen camino. El hecho de ser llamado por Aguirre, con la experiencia que tiene que se fije en mí, es porque se hacen bien las cosas. Lo que Jimmy nos dejó como persona y seleccionador fue grandioso. Con él recibí mi primera oportunidad y siempre estaré agradecido. Con Javier también porque son los frutos de lo que hago en Pumas”, comentó Martínez.

Martínez analizó el arco del Seleccionado

Memo cree que Julio González debió ser considerado para la próxima fecha FIFA.

“Creo que tanto Julio como yo y todos sabemos que así es el futbol. Platiqué con él y lo tomó de la mejor forma. Julio se levanta de la adversidad y no está en sus manos. Él está comprometido con la selección y respeta mucho las decisiones de los entrenadores. Quiere que le vaya bien a la selección”, expresó Guillermo.

Finalmente, habló acerca del reto que representa enfrentar a Tigres.

“Lo que creo que hay que estar tranquilos, sabemos de las circunstancias y el juego ante Atlas fue accidentado, por lapsos se hicieron bien las cosas y no se nos dio el resultado, pero venimos haciendo bien las cosas y es el segundo mejor inicio de torneo desde hace 11 torneos y eso nos tiene enfocados en revertir la situación. Estamos tranquilos en que se hacen bien las cosas”, sentenció el jugador universitario.

