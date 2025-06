Figura de Pumas advierte a los rivales en la Liga BBVA MX

La pretemporada felina continúa a nivel del mar en Playa del Carmen, con el horizonte del torneo Apertura 2025 y la Leagues Cup. Días marcados por trabajo intenso y a doble sesión. La lluvia no fue impedimento para que Pumas disputara su primer partido de preparación ante Venados FC, que culminó con victoria de 2-0 para los universitarios.

Efraín Juárez eleva la intensidad; su idea de juego se forja desde la base, una vitrina invaluable para sus jóvenes canteranos.

“Me han sorprendido mucho en lo particular, porque si bien son muy jóvenes todavía en el ámbito de edad, sabemos que el profe en eso no se fija y ellos deben aprovecharlo como una motivación”, dijo Memo.

Ramsey, ¿el salto de calidad que necesita Pumas?

Con la inminente llegada de Aaron Ramsey, Pumas busca apuntalar la ofensiva con jerarquía internacional.

“Es algo que caracteriza a Efra. Nos venimos adaptando muy bien a la ideología que él tiene. Quiere un equipo con esa garra, con ese ímpetu y sacrificio. Siempre lo he dicho: es un equipo muy humilde; en la parte de lo que le pidas, lo va a hacer. Tenemos esa disposición de llevar a Pumas nuevamente a la grandeza”, afirmó Martínez.

Culmina la gira de Pumas con amistoso

La gira por el Caribe mexicano cerrará con un segundo duelo amistoso este sábado 21 de junio frente a Cancún FC. Luego, el equipo volverá a Cantera para ultimar detalles antes del debut oficial.

Los felinos buscan acabar con una racha de 14 años sin levantar el trofeo de la Liga BBVA MX. Pumas espera que el proyecto de Efraín Juárez pueda mostrar una nueva imagen en el torneo Apertura 2025.

