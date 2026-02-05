Memo Ochoa logró algo que nadie imaginaba en Chipre e ilusiona a todo México

Guillermo Ochoa aún mantiene vivo el sueño de disputar la Copa Mundial de la FIFA con México . El portero mexicano fue clave para que su equipo avance a las semifinales de la Copa de Chipre, luego de que AEL Limassol se quedara con la victoria por 2-1 frente al Omonia FC, club que se encuentra como único líder en la Liga de Chipre. Así fue el partido estelar del ‘Memo’.

El gigante partido de Memo Ochoa en Chipre

A pocos meses del comienzo del Mundial 2026 , Ochoa protagonizó un gran partido frente al Omonia, habiendo realizado 8 atajadas para mantener a su equipo con vida en la copa. Hasta los últimos 15 minutos de la segunda parte, el marcador no había sufrido modificaciones y, en gran parte, fue gracias al ‘Memo’, quien detuvo el gol de los rivales en más de una ocasión.

Guillermo Ochoa sumó 8 atajadas en los cuartos de final de la Copa de Chipre|Crédito: Guillermo Ochoa / IG

A sus 41 años de edad, Guillermo aún sigue demostrando que puede ser útil para su equipo y va a luchar hasta el final para convertirse en uno de los porteros convocados por Javier Aguirre para jugar la próxima Copa del Mundo con México. Ochoa quiere sumar su sexta participación en mundiales en su carrera, un hecho que sería histórico a nivel mundial, ya que nadie ha conseguido disputar más de cinco torneos mundialistas.

Así fue el partido entre Limassol y Omonia

Tras un primer tiempo cerrado y de mucho análisis, AEL Limassol se adelantó en el marcador en el minuto 77 de partido, cuando Leo Natel realizó un disparo de larga distancia que se terminó colando dentro de la portería rival. Todo estaba dado para que el equipo de Ochoa avance a las semifinales, pero el descuento llegó en los minutos finales del juego.

El gol de Limassol provocó que Omonia se lance al ataque durante los minutos finales y, en el minuto 90+8, el estadio se volvió loco con la anotación de Ryan Mmaee, quien parecía iniciar el milagro de los locales. ‘Memo’ poco pudo hacer para evitar el gol del empate, por lo que el encuentro se fue a la prórroga.

En el tiempo extra ningún equipo quería arriesgar de más y cuando todo estaba dado para que se defina en los penaltis, apareció Thapelo Maseko para darle la ventaja a Limassol en el minuto 115 de partido. De esta manera, el equipo de Ochoa aseguró su boleto para disputar las semifinales de la Copa de Chipre.