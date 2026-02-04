Once de la Selección podría sufrir modificaciones rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Esta semana comenzó con muchos cambios positivos para la Selección Mexicana del Vasco Aguirre , quien luego de las noticias relacionadas con Obed Vargas y Álvaro Fidalgo podría sufrir cambios en su XI inicial pensado para su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Como sabes, la Selección Mexicana comenzará su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo jueves 11 de junio cuando se enfrente al combinado de Sudáfrica. Ante este escenario, Javier podría considerar algunos cambios en su alineación respecto a lo mostrado recientemente.

¿Cómo le fue a la Selección Mexicana en sus últimos duelos de preparación?

El combinado nacional sumó dos victorias en sus últimos juegos de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de triunfar ante Panamá y Bolivia, en compromisos que se llevaron a cabo en escenarios ajenos a los que el cuadro tricolor está acostumbrado.

¿Qué cambios podría haber en el XI de la Selección para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Considerando que Obed Vargas y Álvaro Fidalgo han dado el salto a Europa a unos meses para este evento, no se descarta que Javier los considere no solo en la lista definitiva de la Selección Mexicana, sino también como titulares en el esquema táctico que ha utilizado a lo largo de los últimos años. Un hecho similar podría ocurrir con Jorge Sánchez, quien está a nada de llegar al PAOK de Grecia.

Si Javier Aguirre continúa con un parado de 4-3-3, existe la posibilidad de que Álvaro Fidalgo, Obed Vargas y Edson Álvarez sean los elementos en el centro del campo, lo cual indicaría que otros futbolistas como Erik Lira, Marcel Ruiz y el propio Gilberto Mora sean los sacrificados, al menos, para iniciar el duelo ante Sudáfrica.

Por supuesto que, para ello, Javier primero debe probar esta alineación en los juegos que se avecinan para la Selección Mexicana. De hecho, otra alternativa sería utilizar la línea de 5 en el fondo, llevar a Edson como líbero y, así, utilizar a Marcel Ruiz como doble pivote junto a Obed Vargas y brindarle más libertad a Álvaro Fidalgo, en caso de que este sí tome la decisión de defender la casaca tricolor.

¿Cuántos naturalizados podría llevar la Selección Mexicana?

Considerando los llamados que el Vasco ha tenido en los últimos meses, la Selección Mexicana podría ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con hasta tres jugadores no nacidos en México. Estos formarían parte del eje de ataque y serían Álvaro Fidalgo, Germán Berterame y, posiblemente, Julián Quiñones.

