Memo Ochoa podría cumplir un récord de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi antes que ellos mismos

El portero de la Selección Nacional de México, Guillermo Ochoa, podría ganarle por algunos días a CR7 y a Leo Messi

Memo Ochoa podría cumplir un récord de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi antes que ellos mismos
Instagram FPF, AFA y FMF
Memo Ochoa podría cumplir un récord de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi antes
Diego Gonzalez
Mundial México 2026
Aunque hoy pasa por algunas humillaciones en Chipre y hasta en su propio más, Guillermo ‘Memo’ Ochoa es un histórico de la Selección Nacional de México y eso es innegable. De hecho, mucho se habla de la posibilidad de que le pueda arrebatar un récord a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi en el Mundial 2026, lo que sería una auténtica locura.

Gracias a que Ochoa ya regresó a la Selección Mexicana (de una manera particular) , se habla de que hay grandes posibilidades de que integre la lista de convocados de Javier Aguirre para la próxima Copa del Mundo. De esa manera, se convertiría en el primer jugador de la historia en disputar 6 mundiales diferentes, superando por algunos días a Messi y CR7.

9 Guillermo Ochoa México América datos curiosos.jpg
Guillermo Ochoa en México.

Memo Ochoa superaría a Messi y Cristiano Ronaldo por algunos días

Muchos se preguntan por qué ‘Memo’ Ochoa tendría el récord si es convocado a la Selección Mexicana y la respuesta es sencilla: México es anfitrión del torneo, por lo que disputará el 11 de junio el partido inaugural de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

La única manera que le toque compartir el récord al portero mexicano es que los aztecas se enfrenten contra la selección de Portugal en el partido inaugural, algo que parece complejo, ya que seguramente los encabezados por Cristiano Ronaldo serán cabeza de serie, al igual que México (anfitrión) y Argentina (ocupa uno de los primeros 9 puestos del ránking FIFA).

Messi Argentina
Messi en el Mundial 2014

Así, si bien tanto Messi, como CR7 y Memo Ochoa jugarían su sexta justa mundialista, el portero mexicano firmaría la planilla de juego algunas horas antes que el argentino y el portugués. Así, el actual arquero del AEL Limassol FC de Chipre sería el primer futbolista en alcanzar los 6 mundiales disputados.

La curiosidad que dejaría a Guillermo Ochoa debajo de Messi y Ronaldo

Así como aún no está confirmada su presencia en la próxima Copa del Mundo, Ochoa también tiene una particularidad: fue suplente en 2 de los 5 mundiales que disputó (sí jugó en 2014, 2018 y 2022) y ahora llegaría al 3º en su 6ª cita máxima. En tanto, Messi y CR7 han tenido minutos en todas las copas que disputaron (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022).

Cristiano Ronaldo de Portugal
Richard Heathcote/Getty Images
Cristiano Ronaldo con Portugal en 2018.

Guillermo Ochoa
Cristiano Ronaldo
Lionel Messi
Diego Gonzalez

