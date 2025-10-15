¡QUÉ OFERTÓN! Este sería el precio del jersey estilo Jorge Campos para el Mundial

La selección de México vuelve a ser tema de conversación, pero esta vez no por su rendimiento en la cancha, sino por una filtración que ha encendido las redes sociales, y por el precio del jersey estilo Jorge Campos.

En distintas plataformas apareció la imagen del posible jersey que usaría el portero mexicano en el Mundial 2026, torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional

El supuesto diseño destaca por su combinación de patrones geométricos y colores fluorescentes, un estilo que muchos relacionan de inmediato con el legendario Jorge Campos, ícono del futbol mexicano en los años 90.

La prenda, de tono rosa con grecas multicolores que cruzan el pecho, el abdomen y los brazos, ha generado una ola de comentarios encontrados: algunos lo consideran un tributo al “Inmortal”, mientras que otros lo ven como un intento fallido de recuperar una época dorada.

Según las primeras filtraciones tendría un costo de 3 mil 999 pesos. En la versión profesional. Y según versiones que se manejan en cuentas especializadas, habrá una versión aficionado con valor de 2 mil 999 pesos.

Un homenaje colorido o una falta de inspiración

Aunque el diseñador del uniforme no se ha pronunciado, la propuesta parece inspirarse claramente en la estética atrevida que convirtió a Campos en una figura única dentro y fuera del arco.

Sin embargo, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la propia Selección Azteca no han confirmado ni desmentido la autenticidad del jersey filtrado, lo que ha aumentado la expectativa entre los aficionados.

Entre la nostalgia y la frustración del presente

El contexto no ayuda. Las recientes goleadas sufridas por México, entre ellas el 0-4 ante Colombia y la eliminación de la Sub-20 frente a Argentina, han dejado un ambiente de descontento entre los seguidores, quienes ahora ven esta filtración como un reflejo de prioridades equivocadas dentro del futbol nacional.

“Deberían preocuparse más por ganar partidos que por los colores del uniforme”, comentan algunos usuarios en redes, mientras otros defienden el gesto nostálgico de recordar a una figura tan emblemática como Jorge Campos.

Lo cierto es que, entre la crítica y la nostalgia, el posible jersey del portero mexicano ha logrado lo que pocos temas consiguen: poner a todo el país a hablar de México. Falta por ver si la FMF confirmará el diseño o si todo quedará como una filtración más.

Por ahora, lo único seguro es que, fiel a la tradición mexicana, el debate sobre la camiseta del Mundial 2026 ya empezó mucho antes de que ruede el balón.