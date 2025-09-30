El mensaje de Sebastián Abreú a José de Jesús Corona tras su retiro

El Director Técnico de Xolos de Tijuana, el uruguayo Sebastián Abreú habló después de la victoria y quitarle el invicto a la Máquina de Cruz Azul sobre lo que significó el ver a José de Jesús Corona despedirse de las canchas.

“Lo felicitamos en toda la semana que estuvo, que valorara lo que consiguió, lo que construyó, que no es para todos, es uno de los privilegiados de poder estar en ese historial importante del fútbol mexicano, de haber podido disfrutar 22 años de carrera, que tampoco es para muchos, y que el club, que Jorge, como dueño del club, le haya dado la posibilidad, que tampoco, no todos tienen, de despedirse en su último club con su familia, contra el club que más significado deportivo importante ha tenido en su carrera.” Puntualizó el “Loco” en conferencia de prensa.

Abreú, contento con lo hecho por su equipo

Por otro lado el entrenador sudamericano bromeó sobre los minutos que estuvo Chuy dentro de la cancha y que en esos momentos “afortunadamente” el cuadro celeste no generó peligro.

“Fue una noche redonda, por suerte no le patearon al arco, entonces, no tuvo que pasar por ningún momento incómodo, y terminamos ganando. La ventana esa que tuvimos que quemar, por suerte tampoco la tuvimos que padecer. Así que, bueno, fue una noche redonda, hay que quedar en el recuerdo, obviamente, para él y la familia”, finalizó el entrenador de Xolos de Tijuana.

