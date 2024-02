Así va la tabla de posiciones del Clausura 2024 tras la jornada 6

Terminó la actividad de la Jornada 6 del Torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. La fecha 6 nos dejó siete victorias, dos empates y un total de 28 goles marcados. Hubo un partido en el que más goles marcaron en la jornada y fue en el Necaxa vs Toluca. El partido terminó Necaxa 3-3 Toluca.

Por el momento, lo más alto de tabla se encuentra empatado en puntos. En el primer lugar está Rayados con 14 puntos conseguidos, en segundo América y tercero Tigres que de igual forma mantienen 14 puntos. Por la diferencia de goles, es que Rayados termina ocupando el primer lugar.

En cuarto lugar se encuentra Cruz Azul con 13 puntos conseguidos tras mantener una racha de cuatro victorias consecutivas.

El Análisis Previo al Super Bowl LVIII con el equipo del Ritual NFL

Te puede interesar: El tiempo que estaría de baja Andrés Guardado

En quinto lugar sale Pachuca con 12 puntos, en sexto Pumas y séptimo Chivas, ambos con once puntos. En octavo aparece Necaxa con 10 puntos, en noveno Toluca con nueve puntos y en décimo Atlas con siete puntos.

Atlético de San Luis aparece en el onceavo lugar con seis puntos. Del lugar 12 al 16, se encuentran: Mazatlán, Querétaro, León, Santos y Puebla con cuatro puntos conseguidos.

En el lugar 17 aparece Tijuana con tres puntos y Juárez en el último lugar con dos puntos. Ambos equipos no han logrado ganar en el torneo.

Tabla de posiciones jornada 7

Partidos de la jornada 7 del Clausura 2024

La jornada 7 del Torneo Clausura 2024 empieza el viernes 16 de febrero con el partido de: Querétaro vs Necaxa y Mazatlán vs Chivas. Ambos encuentros los podrás ver por Azteca siete, la app y la pagina web de Azteca Deportes. Para el sábado 17 de febrero juegan Atlético San Luis vs Tijuana, Juárez vs Puebla, Pachuca vs América y Cruz Azul vs Tigres. Por último, el domingo 18 de febrero se enfrentan Atlas vs León, Pumas vs Santos y Rayados vs Toluca.

Resumen: Mazatlán 2-0 Atlas | Jornada 6 del Clausura 2024

Te puede interesar: Gracias a Taylor Swift, Drake gana millonada apuesta