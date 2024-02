¿Arrogancia? América le recuerda al Azul que son el Campeón de México

Luego de empatar en casa frente al Mazatlán en la jornada 9 del Clausura 2024, André Jardine, le mandó un mensaje a ‘La Máquina’ de cara el clásico y dejó en claro que ellos son los actuales campeones.

El América no pudo con el Mazatlán en la Fecha 9 del Clausura 2024, los ‘Cañoneros’ sacaron su primer punto en la historia enfrentando a las ‘Águilas’ en el Estadio Azteca, pese al resultado el técnico azulcrema mandó un mensaje al Cruz Azul y les recordó que son ellos los actuales campeones de la Liga MX.

“A partir de mañana nos enfocamos en el Clásico. Cruz Azul vive un buen momento, pero América es el campeón y tiene sus argumentos, que nadie se olvide de eso. Vamos a enfrentar el Clásico con toda la fuerza y veremos quién es el mejor”, mencionó André Jardine en conferencia de prensa.

Mensaje a la afición azulcrema

El técnico de las Águilas también se dirigió a su afición, que no se hizo sentir este miércoles ante Mazatlán en el Coloso de Santa Úrsula, sin embargo, mostraron la frustración del empate con silbidos y abucheos a sus jugadores al finalizar el encuentro.

“Que vengan, que confíen, que nos apoyen, que nos ayuden a recuperar nuestro mejor nivel. Es un trabajo de todas partes en el club. Todos trabajando al máximo para colocar a cada jugador a su mejor nivel. La gente estando con nosotros nos da una fuerza más, es un partido en nuestra casa duro y difícil, pero en los momentos decisivos como este, el equipo respondió y la gente respondió. Esta sinergia es importante, el sábado quiero ver al Azteca pulsar como pulsó en los momentos importantes del torneo pasado”, mencionó Jardine.

Las Águilas buscan su mejor versión

Luego de ser campeones del Apertura 2023, el América no ha vuelto a mostrar el nivel que los llevó a conseguir la 14, una situación que no le preocupa al brasileño, ya que entiende el proceso que vive el plantel por cuestiones fuera de lo deportivo.

“Siempre que en América no ganas e intentas dar un tipo de explicación, la prensa dice que buscas pretextos. Las cosas no están al 100 por ciento como queremos que estén. Hay varios jugadores que no están como queremos que estén. Sin duda que no estamos al 100 por ciento todos, algunos jugadores buscan su mejor nivel, sabemos lo fuertes que podemos ser cuando estamos todos fuertes. Trabajamos mucho para rápidamente colocarnos todos en el máximo nivel”, añadió el entrenador del América.

