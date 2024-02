Dani Alves, condenado a más de cuatro años de cárcel por agresión sexual

Dani Alves ha sido condenado. Luego de un año en el que se sostuvieron varias audiencias, mismas en las que el exjugador dio diversas versiones sobre un encuentro sexual con una joven en un baño de un centro nocturno, la Audiencia de Barcelona ha emitido la sentencia para el exfutbolista de Pumas por violar a una joven la noche del 30 de diciembre de 2022.

La sentencia de Dani Alves por agresión sexual

Condenado por delito de agresión sexual grave, Dani Alves, quien ya lleva poco más de un año en prisión, ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel, cinco de libertad vigilada y nueve de alejamiento de la víctima, a quien deberá indemnizar con 150 mil euros

A pesar de que la Fiscalía había pedido nueve años de cárcel para Dani Alves y la víctima solicitaba doce, el código penal aplicado por la Audiencia fue el atenuante para que se fijaran cuatro años y medio. La Audiencia de Barcelona rechaza la atenuante de embriaguez que había planteado la defensa del exjugador, concluyendo que Dani Alves hizo uso de su fuerza para agredir a la víctima evitando que se pudiera mover, violando a la joven en el centro nocturno, Sutton.

Entre las pruebas presentadas por la denunciante, el relato de la víctima fue coherente y persistente con lesiones sufridas en la rodilla, mismas por las que se le impuso al exjugador una multa de 9 mil euros.

“No se aprecia en las cámaras que la denunciante y sus amigas se encuentren incómodas o que la denunciante no se encuentre a gusto, no acepte o no tenga voluntad de seguir la fiesta con las personas que acaba de conocer”, apunta la sentencia.

“Estas actitudes o incluso la existencia de insinuaciones no suponen dar carta blanca a cualquier abuso o agresión que se produzca con posterioridad; el consentimiento en las relaciones sexuales debe prestarse siempre antes e incluso durante la práctica del sexo, de tal manera que una persona puede acceder a mantener relaciones hasta cierto punto y no mostrar el consentimiento a seguir, o a no llevar a cabo determinadas conductas sexuales”.

Con versiones intercambiadas por parte de Dani Alves, la Audiencia no tuvo duda del delito cometido, pues la denunciante nunca cambió la versión, por lo que la sala destaca que la joven no tenía ningún motivo para acusar falsamente a Alves.

