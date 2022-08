El mensaje de Andy Ruiz previo a la pelea ante Luis Ortiz

Se acerca cada vez más el esperado combate entre el mexicano Andy Ruiz y el boxeador cubano Luis Ortiz en la categoría de Peso Completo que podrás ver este domingo 4 de septiembre EN VIVO, GRATIS y EN EXCLUSIVA por aztaceportes.com y nuestra aplicación, con la mejor narración y análisis de Box Azteca Team a partir de las 20:00 horas tiempo centro de México.

En el entrenamiento del excampeón mundial Andy Ruiz se vio que utilizaba una playera negra que llamó la atención por la frase: “Ya no quiero estar gordo”.

El boxeador de origen mexicano ha sido criticado por tener exceso de kilos y en la conferencia de prensa previo al encuentro que sostendrá este fin de semana declaró que no se sintió tan cómodo cuando bajó de peso, por lo que volverá a las 269 libras, en las que venció a Anthony Joshua y se proclamo Campeón del Mundo.

Andy Ruiz sube de peso para el combate ante Luis Ortiz

“Yo no me enfoqué mucho en el peso. No me sentí muy bien en mi otra pelea cuando bajé mucho peso en poco tiempo, entonces para esta pelea haré lo mismo que cuando peleé con Joshua, pelear en 269 libras”, afirmó el ‘Destroyer’ .





Andy Ruiz añadió que necesita estar en ese peso para poder tener poder en sus puños, pero a diferencia de otras peleas, la preparación para este combate es diferente.

“Mi papá me dice que diosito me hizo un campeón gordito y así es como soy. Yo cargo el peso bien. Esto no es un concurso de cuerpos”, agregó.

El combate se celebrará en la Cryptocom Arena de Los Ángeles, recinto que enmarcará el retorno de un Andy Ruiz que se ha anunciado como más fuerte, potente, enfocado y disciplinado, que anhela alcanzar de nuevo la cima en los pesos completos.

La calidad y fuerza de Andy Ruiz no ha estado en discusión, pero sí su capacidad para enfocarse en sus entrenamientos y preparación, la cual parece ahora sí ha conseguido por lo que la pelea será imperdible.

