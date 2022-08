El mensaje de Bruno Valdez hacia quienes lo critican

Hasta el torneo anterior, Bruno Valdez parecía un titular inamovible en el América; sin embargo, una evidente baja en su rendimiento lo relegó a la banca de cara al Apertura 2022.

La transición a la suplencia trajo consigo un sinfín de críticas para el paraguayo, quien recién volvió al 11 inicial de Fernando Ortíz —en el partido de la Jornada 9, contra el Pachuca—. En la antesala del ‘Clásico Joven', el futbolista se expresó al respecto.

Te puede interesar: VIDEO: Revive los goles de la victoria 2-1 del Chelsea ante América

Contratar futbolistas con inteligencia | El Dictado

Bruno Valdez manda mensaje a sus detractores

“A nivel personal, estoy tranquilo. Sé que la gente, en redes, puede opinar y decir lo que se le dé la gana. Yo, redes sociales casi no veo, tengo la salud mental tranquila, quiero seguir consiguiendo títulos con el club”, dijo.

Lejos de buscar un antagonismo con el sector de la afición que le ha expresado su descontento, el defensor focaliza sus ánimos en quienes le manifiestan cariño y respeto.

"(Estoy) agradecido porque, desde que llegué, tuve mucha buena vibra, apoyo de la gente, salgo a la calle y me dicen que están contentos con mi trabajo. Trato de no equivocarme y conseguir alegrías para ellos”, señaló.

Previo al arranque del presente certamen, se manejó la posibilidad de que Bruno Valdez abandonara al América y Azteca Deportes pudo saber que la directiva de las Águilas entabló conversaciones en torno a su carta, pero la salida no se concretó y, pese a haber perdido el puesto con Néstor Araujo, el central busca aportar desde su trinchera.

“Se me acaba el contrato en un año y eso lo vamos a hablar con la directiva. El club me dio todo, me brindó poder demostrar lo que es Bruno Valdez. Estoy agradecido, sigo con la institución a tope, con el profesionalismo que se merece. Estoy tranquilo, esperando a ver qué pasa. Queremos conseguir la 14, que es algo que el plantel se puso como objetivo”, sentenció.

Ante los Tuzos, el ‘Tano’ Ortíz lo utilizó junto a Araujo y, aunque Sebastián Cáceres ya entrena al parejo de sus compañeros, Bruno podría repetir de arranque contra el Cruz Azul.

Te puede interesar: Oribe Peralta presente en el entrenamiento del América