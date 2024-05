El emotivo mensaje de Carlos Salcedo tras avanzar a la final

El conjunto de Cruz Azul logró clasificar a la gran final del futbol mexicano luego de empatar 2-2 en el marcador global ante Rayados y avanzar por su posición en la tabla. Al finalizar el encuentro, varios jugadores celestes terminaron celebrando de felicidad y algunos llegaron hasta las lágrimas.

Uno de los jugadores que se terminó robando la atención fue Carlos Salcedo pues estuvo varios minutos llorando en el terreno de juego y se fue a los vestidores aun con lágrimas en los ojos.

Un par de horas después decidió publicar una serie de fotos en sus redes sociales, acompañada de un mensaje bastante largo.

El mensaje de Carlos Salcedo

En su cuenta de twitter, el Titan detalló que los santos nunca le dieron la espalda. Siendo de sus primeros mensajes publicados en la noche.

Los santos nunca me dieron la espalda😭⚒️🛡️ #GMJJ 💙💙 https://t.co/BFBXN9Ocam — Carlos Salcedo (@Csalcedojr) May 20, 2024

En su cuenta de Instagram, fue donde publicó un largo mensaje en el que detalló una serie de aprendizajes que lo han hecho cambiar en varios aspectos y que esto le ha ayudado a crecer como persona y como jugador.

Además, aprovechó para agradecerles a todos los que lo han apoyado y reconocer el nivel que han demostrados sus compañeros de equipo en cada uno de los juegos.

“Y así después de esperar tanto, un día como cualquier otro decidí triunfar...decidí no esperar las oportunidades sino yo mismo buscarlas.



Aquel día descubrí que mi único rival no eran más que mis propias debilidades, y que en éstas, está la única y mejor forma de superarnos.

Aquel día dejé de temer a perder y empecé a temer a no ganar, descubrí que no era yo el mejor y que quizás nunca lo fui.

Me dejó de importar quién ganara o perdiera; ahora me importa simplemente saberme mejor que ayer.

Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir.

Aprendí que el mejor triunfo que puedo tener, es tener el derecho de llamar a alguien “Amigo”.

Aprendí que de nada sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de los demás.

Aquel día aprendí que los sueños son solamente para hacerse realidad. #CS3 #GMJJ #UnaFinalMas 🪬🥹 (GRACIAS A LOS QUE SIEMPRE ESTÁN “FIEL A LOS MÍOS” y que HUEVOS DE CADA UNO DE MIS COMPAÑEROS 180+) LOS AMO.”

Varios de sus compañeros de equipo, decidieron contestar su publicación y todos lo alentaron a seguir dándolo todo de cara a la final. Entre los que respondieron se encuentran: Huescas, Mier, Rotondi, Camilo, Toro Fernández y Levy.

