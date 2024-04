El mensaje de Checo Pérez tras su primer podio en China

Este domingo 21 de abril del 2024, Checo Pérez logró subirse por primera vez al podio en el Gran Premio de China de la Fórmula 1 luego de terminar en la tercera posición. En primero quedó Max Verstappen y en segundo el británico Lando Norris.

Al terminar la carrera, el mexicano celebró su logró pero detalló que hubiera preferido haber quedado en segundo lugar y explicó que el safety car le costó mucho en la carrera “Hemos llegado al podio, pero habría sido mejor el doblete, no hemos leído las condiciones perfectamente”.

Tras la carrera, Checo Pérez decidió mandar un mensaje en sus redes sociales para todos sus seguidores que estuvieron al pendiente de su desempeño. El mexicano detalló que fue una carrera complicada en la que tuvo problemas con las llantas y con el coche de seguridad pero confesó estar feliz por su primer podio en China. Por último agregó que iniciará a prepararse para el Gran Premio de Miami que se celebrará el próximo 5 de mayo.

“Qué carrera más complicada, batallamos con las llantas en nuestro primer stint y tuvimos mucha mala suerte con el coche de seguridad, pero estoy contento de haber conseguido mi primer podio en China y puntos importantes para el equipo.

Ahora a descansar para prepararnos y volver más fuertes para Miami.”

What a complicated race, we struggled with the tires on our first stint and were really unlucky with the safety car, but I’m glad that we managed to get my first podium in China and important points for the team.

Now to get some rest to get ready and comeback stronger in Miami…

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) April 21, 2024