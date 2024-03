El mensaje de Chicharito tras su primera titularidad con Chivas

El pasado sábado nueve de marzo del 2024, Javier ‘Chicharito’ Hernández tuvo su primer partido como titular con el conjunto de Chivas en el Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. El atacante ya acumulaba minutos en los dos partidos anteriores en los que demostró estar en buenas condiciones tras su recuperación de la lesión que lo alejó de las canchas.

Fue en el juego vs León que se disputó en el Estadio Akron, en el que Javier entró de titular. Disputó un total de 61 minutos en el terreno de juego y salió de cambio por Ricardo Marín. No fue un partido fácil para Hernández pues solo logró tener un disparo a puerta y su experiencia no logró ayudarle al Rebaño para salir de los últimos lugares de la tabla.

El partido terminó Chivas 1-2 León con goles de Federico Viñas, José Alvarado y Roberto Alvarado. Con la derrota, el rebaño acumula tres partidos consecutivos perdiendo, de los cuales dos han sido contra equipos grandes de la Liga BBVA MX.

Uriel Antuna convive con los aficionados a pesar de la goleada contra Santos

La presión comienza a sentirse en el equipo pues los siguientes dos partidos que disputarán serán contra el América. Encuentros que en caso de perder podrían provocar mayor crítica y presión en el cuadro del rebaño.

El mensaje de Chicharito

Este domingo 10 de marzo del 2024, Javier decidió mandar un mensaje en sus redes sociales para todos los aficionados pues sabe que no han tenido buenos partidos y decidió detallar que encontrarán las soluciones para salir del mal momento y agradeció el apoyo de todos los seguidores.

