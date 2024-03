Nuevo líder en la Premier League tras el empate entre Liverpool y Manchester City

El conjunto del Liverpool y el City terminaron empatando 1-1 con goles de Stones y de Mac Allister en la jornada 28 de la Premier League. Con su igualada, la pelea por el título de la Premier League está más cerrada que nunca pues se encuentra en el primer lugar el conjunto del Arsenal con 64 puntos seguido por el Liverpool y por el Manchester City.

El partido regaló varias emociones pues ambos equipos buscaban la victoria para quedarse con el primer lugar de la tabla. Al minuto 23, John Stones abrió el marcador desde el tiro de esquina con su gran movimiento al primer poste.

Para el segundo tiempo, Mac Allister empató el encuentro desde los once pasos. Ambos equipos siguieron teniendo oportunidades claras pero no lograron concretar. El City tuvo que cambiar a Ederson pues no logró continuar por una lesión.

Minuto 50: Gol de Liverpool

50' Se empató el partido. Mac Allister desde los once pasos pone el marcador 1-1.

Minuto 23: Gol del City

23' Se abre el marcador desde el tiro de esquina, Stones hace contacto y al primer poste del portero logra mandar el balón al fondo de las redes.

Minuto 18: Fuera de juego

18' Gol de Liverpool que no cuenta por un fuera de lugar bastante claro.

Minuto 11: Se mantiene el 0-0

11' Ambos equipos han generado jugadas de peligro pero no han logrado concretar.

Minuto 1: Inicio el partido



1' Arrancan las emociones en Anfield

Este domingo 10 de marzo del 2024, se disputa uno de los partidos más esperados de la temporada en la Premier League entre el conjunto del Liverpool vs Manchester City correspondiente a la jornada 28.

El encuentro se disputará en el Estadio Anfield en punto de las 9:45 horas tiempo del centro de México. Liverpool llega momentáneamente en el segundo lugar con 63 puntos conseguidos.

Mientras que el City llega en el tercer lugar de la tabla con 62 puntos conseguidos. En primero se encuentra el Arsenal con 64 puntos. Por lo que el ganador del partido se quedaría con el liderato en una temporada que empieza a cerrarse cada vez más.

Alineación del Liverpool



Portero: Kelleher

Defensas: Gomez, van Dijk Quansah y Bradley

Mediocampistas: Mac Allister, Endo y Szoboszlai

Delanteros: Díaz, Núñez y Elliott

Alineación del Manchester City

Portero: Ederson

Defensas: Aké, Akanji, Walker

Mediocampistas: Stones, Rodri, Álvarez, De Bruyne, Bernardo y Foden

Delanteros: Haaland

