El mensaje del Chucky Lozano tras no ser convocado para la Copa América

Jaime Lozano dio a conocer la prelista para los juegos amistosos del verano y la Copa América. Uno de los grandes ausentes fue Hirving ‘Chucky’ Lozano, quien había sido un recurrente en las convocatorias de los últimos años, pero que en esta ocasión se hará a un lado para la nueva generación que viene con México.

Junto con ellos, otros jugadores que no fueron considerados para jugar en torneo de la CONMEBOL son: Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, Henry Martín, e incluso, Jesús Gallardo, lateral por izquierda que también se había ganado un lugar como titular desde que estuvo Juan Carlos Osorio con el representativo de nuestro país.

El mensaje del Chucky tras no ser convocado para la Copa América

Luego de darse a conocer esta prelista, en la red social ‘X’, antes Twitter, Lozano contestó el posteo de la convocatoria, donde el mensaje fue claro, apoyo incondicional a los que irán a este importante torneo.

“Los jóvenes seleccionados que inician en esta aventura de representar a México, tienen en sus manos uno de los mayores honores que como futbolista se puede experimentar: Jugar por México. Portar la camiseta de la selección es un privilegio y una responsabilidad, significa un antes y un después en sus carreras deportivas pórtenla con orgullo, garra y coraje.

“Estando en la cancha o apoyando desde afuera, tengo la camiseta de mi selección tatuada como una segunda piel. Hoy el honor les corresponde a ustedes. Con seguridad nos veremos más adelante, mientras eso sucede, rómpanla y pongan el nombre de México muy en alto”, aseguró.

El calendario de los partidos de México en el verano

Serán seis encuentros asegurados los que tenga Jaime Lozano y los suyos: tres amistosos y tres de la Fase de Grupos de la Copa América, donde espera que puedan avanzar y así seguir jugando en el torneo continental, soñando con los Cuartos de Final, la Semifinal y la Gran Final.

México vs Bolivia | 31 de mayo | amistoso

México vs Uruguay | 5 de junio | amistoso

México vs Brasil | 8 de junio | amistoso

México vs Jamaica | 22 de junio | Copa América

México vs Venezuela | 26 de junio | Copa América

México vs Ecuador | 30 de junio | Copa América