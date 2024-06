El emotivo mensaje de Cristiano Ronaldo a unas horas de su debut en la Eurocopa 2024

Cristiano Ronaldo va a jugar su sexta Eurocopa en su carrera, convirtiéndose así en el jugador con más ediciones disputadas. Este martes 18 de junio del 2024, la Selección de Portugal tendrá su debut en la Eurocopa 2024.

En su primer partido de la fase de grupos, van a tener que enfrentarse ante República Checa y previo a su juego, Cristiano Ronaldo decidió mandar un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

Te puede interesar: DT de Portugal y la cábala en su maleta que le garantiza ganar la Euro 2024

A sus 39 años, el Bicho es el segundo jugador más experimentado en la convocatoria de Portugal. Por lo que para muchos por su trayectoria y sus estadísticas, es un líder en el vestuario. Es por eso que publicó un video y un emotivo mensaje para sus compañeros y seguidores de Portugal.

En el video, se ven varias tomas de Cristiano Ronaldo en su preparación con Portugal.

Cristiano comenzó detallando que hoy empieza otro capítulo de sus historia, que recuerda con cariño su primer partido en selección, pero que ahora tiene el honor de tener un equipo de campeones, con talento y determinación. Además, reveló que con el apoyo de todos pueden lograr cumplir sus sueños. Por último, agregó que van por otro triunfo y que unidos son imparables

“Portugués,

Hoy comienza otro capítulo de nuestra historia. Recuerdo con cariño mi primer día con la selección, un viaje lleno de retos y victorias. Ahora tengo el honor de estar al lado de un equipo de campeones, lleno de talento y determinación. Con la fuerza y el apoyo de todos, convertimos los sueños en realidad. Luchemos juntos por otro triunfo. Unidos somos imparables.

¡Fuerza Portugal!”

Portugueses,

Hoje começa mais um capítulo da nossa história. Lembro-me com carinho do meu primeiro dia com a seleção, uma jornada repleta de desafios e vitórias. Agora, tenho a honra de estar novamente ao lado de uma equipa de campeões, cheia de talento e determinação. Com a… pic.twitter.com/ITTwyDtfKe

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 18, 2024