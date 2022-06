El mensaje de despedida de Pablo Aguilar a la afición del Cruz Azul

Pablo Aguilar tenía los días contados en Cruz Azul. Fastidiado por las lesiones y el mal nivel del equipo en los últimos torneos, el veterano podría salir de La Noria, algo que se presentía desde el final del campeonato.

Tras varias semanas de suspenso, finalmente se concretó la salida del defensor central paraguayo, quien después cuatro años en la institución cementera se ganó a pulso el cariño de la afición, y además fue una de las piezas fundamentales en el histórico campeonato de Cruz Azul en el torneo de Clausura 2021, mismo que acabó con 23 años de sequía.

Es por eso que Aguilar quiso enviar un emotivo mensaje de despedida a los seguidores cementeros.

El mensaje de Pablo Aguilar

Creo que no tengo palabras para expresarle todo lo que siento a esta gran afición. No me queda duda de que sin su apoyo no hubiéramos logrado el tan esperado campeonato que juntos conseguimos.

También quiero agradecer a la directiva, cuerpos técnicos, compañeros, utileros, masajistas, jardineros, chefs, y a todos los que conforman esta institución, ya que sin ellos La Máquna no caminaría.

Hoy me voy satisfecho por haber entregado todo lo que estaba en mis manos y aportar mi granito de arena para continuar con la grandeza de este club.

Hoy me despido con la esperanza de algún día volver a portar los colores de esta gran institución ya sea dentro o fuera de la cancha. Muchas gracias por todo.

Los números de Pablo Aguilar con Cruz Azul

El zaguero Pablo César Aguilar disputó un total de 122 partidos de Liga BBVA MX con Cruz Azul. Fueron en total 10,220 minutos de juego. A lo largo de esos compromisos, Pablo anotó 11 goles, una cifra muy respetable para un defensa central.

Además levantó cuatro copas como cementero. Liga BBVA MX, Copa MX, Supercopa MX y Campeón de Campeones.