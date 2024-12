Henry Martín manda “recadito” tras la victoria del América ante Monterrey en la ida de la Final

Después del triunfo 2-1 en el partido de ida de la final del Apertura 2024, sobre el Monterrey, el delantero del América, Henry Martín, habló sobre lo corto que pudo ser el marcador —con respecto a las oportunidades generadas—.

“Pudimos irnos con mayor ventaja, no fue así, pero no pasa nada. Este equipo está para eso, para seguir yendo al frente, yendo a buscar, así será el partido de allá en Monterrey. Un gran rival, se paró bien en el terreno, empezamos perdiendo pero este equipo nunca se da por vencido y por eso se consigue la victoria hoy”, dijo, al término del encuentro en el Estadio Cuauhtémoc.

El capitán de las Águilas optó por no entrar en temas estadísticos, particularmente, en un dato del historial que no favorece a la causa azulcrema: el América nunca ha ganado una final de liga jugando como visitante: “No me gusta pensar esas cosas, me da igual qué ha pasado anteriormente, me importa lo que sucede hoy y este equipo está para muchas cosas más”.

El mensaje de Herny Martín a los decretores del América tras la Final de ida contra Monterrey

Inmediatamente después, el ariete yucateco fue a lo profundo de su ser y mandó un mensaje que no careció de contundencia hacia un discurso que, a lo largo del certamen, aseguraba que el cuadro de Coapa sería eliminado de manera prematura y no tendría posibilidad alguna de pelear el tricampeonato.

“Se habló mucho de que no estábamos listos, de que a este equipo lo daban por muerto, en el Play In sobre todo y, luego, en los cuartos de final, semifinal, y siempre al América, en este torneo en particular, lo han dado por muerto y no es así, llegamos hasta acá por la convicción del equipo, por el hambre, por el trabajo que se hace, el entrenador que tenemos y, sobre todo, querer trascender. Este equipo tiene mucha hambre de eso”, advirtió.

América irá a ganar en Monterrey la Final de Vuelta ante Rayados

En torno al juego de vuelta, a disputarse en la Sultana del Norte, ‘La Bomba’ adelantó que no preponderarán la ventaja obtenida en Puebla para cuidarla, sino que irán en busca de incrementarla.

“Por supuesto (que nos mantiene más alerta haber ganado), porque un gol alarga el partido, nosotros tenemos que salir como hoy, con la convicción, ganas, hambre de un triunfo más. El partido de hoy quedó atrás, estamos 0-0 y vamos por la victoria”, sentenció.