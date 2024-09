Hobbit Bermúdez lanza CONTUNDENTE mensaje tras la fractura que sufrió

A sólo días de sufrir una escandalosa fractura de tibia y peroné, Christian Bermúdez mandó un mensaje desde el hospital en el que se dijo confiado de superar el momento que atraviesa.

Después de ser intervenido quirúrgicamente en la Ciudad de México, el ‘Hobbit’ aseguró que todo en su operación salió bien, por lo que aseguró que buscará regresar a las canchas.

El mensaje del Hobbit Bermúdez desde el hospital

En un video desde la cama de hospital comentó: “me encuentro muy bien, con mucho optimismo, con mucha motivación de hacer una gran rehabilitación. Quiero agradecer a toda la afición por sus muestras de cariño. Me han llegado muchísimos mensajes con bonitas palabras y apoyo. Me sirve mucho para salir adelante, estamos todos juntos, agradecer de todo corazón sus bonitos deseos”.

“Asimismo, quiero agradecer a los clubes que me mandaron buena vibra y mensajes, mucha unión es lo que necesitamos hoy en día, también agradezco a mi club Atlante, a don Emilio, Jorge, Borita, a todo el cuerpo técnico y staff y compañeros”, agregó, “a todas la áreas del club muy agradecido por su apoyo, me encuentro en perfecto estado, esto va a pasar, los que me conocen saben qué va a pasar, estén tranquilos, le echaré todas las ganas”, agradeció el mediocampista ofensivo.

¿Cómo se fracturó el Hobbit Bermúdez?

Fue el pasado 13 de septiembre, en el encuentro entre los Potros de Hierro y Dorados de Sinaloa que el número 18 sufrió la lesión. Fue los últimos minutos de la primera mitad que Luis Ruiz, del equipo sinaloense, se barrió sobre el Hobbit y le fracturó ambos huesos de la pierna.

Después de esto se desató un conato de bronca dentro del terreno de juego en el que un total de cinco futbolistas fueron expulsados, incluido Ruiz. Después de eso, Emilio Escalante, propietario del equipo azulgrana confirmó que buscarán que la Liga BBVA Expansión MX haga las investigaciones pertinentes contra el futbolista de Dorados.

Mientras todo esto pasa, Atlante continúa trabajando de cara a su siguiente compromiso del Apertura 2024, en el que enfrentarán a Leones Negros de la UDG en el Estadio Jalisco el próximo 22 de septiembre.