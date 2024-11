Vasco Aguirre manda mensaje a detractores luego de eliminar a Honduras

El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, ofreció una conferencia de prensa tras la contundente victoria de 4-0 sobre Honduras, resultado que clasificó al conjunto azteca al Final Four de la CONCACAF Nations League . El ‘Vasco’ abordó los temas más relevantes de la noche, incluyendo la gestión de las críticas y los cambios en la alineación.

Al ser cuestionado sobre las críticas recibidas tras la derrota en el partido de ida, Aguirre fue contundente: “Mi trabajo no es callar bocas, no me detengo en cosas que no puedo controlar. La crítica la entiendo, recibo y la proceso. No me influye. El peso de encima (quitarmelo) lo dices tú, pero no me presionaba”.

Uno de los aspectos más comentados fue la decisión de Aguirre de realizar ocho cambios en la alineación titular respecto al primer partido. Al respecto, el entrenador explicó:

“Te diría que apanicado no es la palabra que utilizaría para describir a mis jugadores, no vi pánico, les faltó correr riesgos, es falta de personalidad y carácter. Fueron dos equipos distintos, uno tenía la necesidad de hacer algo, pero con el 2-0 usamos gente de corte ofensivo, con volantes de pelota, Alexis, Charly, después metimos dos puntas, era un partido para jugartela todo o nada”.

México remontó a Honduras en la CONCACAF Nations League

La remontada de la Selección Azteca no solo significó un avance en la Liga de Naciones, sino también un respiro para Aguirre, quien había sido objeto de diversas críticas en los últimas días. El entrenador ha sabido lidiar con la presión y ha demostrado su capacidad para sacar adelante al equipo en momentos complicados.

Con esta victoria, México se clasificó a las semifinales de la Liga de Naciones, donde se enfrentará a Canadá en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en marzo de 2025. La remontada del México ha generado un ambiente mucho más relajado en torno a la selección, que buscará seguir avanzando en el torneo.

