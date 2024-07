“Hay más deportes que están dando la cara por México”, el duro mensaje de Kevin Berlín al futbol mexicano

El clavadista mexicano, Kevin Berlín, que vivirá sus segundos Juegos Olímpicos, lanzó un duro mensaje al futbol y pidió que se apoye de la misma manera a otros deportes que están poniendo en alto a México a nivel mundial.

A unos días del inicio de la justa veraniega el clavadista mexicano, Kevin Berlín, que ha asistido a dos de ellas, lanzó un duro mensaje al futbol y pidió que se apoye de la misma manera a otros deportes que ponen en alto a México a nivel internacional.

“De chiquito me gustaba, pero también es ver que no todo es futbol, hay más deportes que están dando la cara poniendo en alto a México, no solo clavados también otras disciplinas que van dar lo mejor de cada uno y estoy seguro que habrán grandes resultados”, señaló el clavadista mexicano.

Sueñan con ser ídolos del deporte en México.

La pareja conformada por Berlín y Randal Willars competirá en la plataforma de 10 metros tanto en sincronizados como de manera individual, en donde buscarán ser el quinto dueto mexicano en alcanzar el podio para darle una alegría a México en el deporte tras los malos resultados de la selección de futbol en Copa América 2024.

“Es un sueño el poder convertirnos en ídolos e inspirar a nuevas generaciones, demostrar que los mexicanos podemos ser excelentes en todas las áreas, sobre todo en Juegos Olímpicos, es una gran oportunidad para que también la gente nos vea y nos tenga como referencia de éxito, pero también espero que surjan nuevos ídolos en el fútbol mexicano y podamos verlos campeones la siguiente Copa América”, añadió Randal Willars.

Esperanza de medalla



La dupla de clavados sincronizados es una de las grandes proyecciones de medalla para la competición que se disputará en la capital francesa, luego de conseguir el tercer lugar en el Campeonato Mundial de Fukuoka el año pasado con un puntaje de 434.16, solo por detrás de los chinos Junjie Lian y Hao Yang (477.75) y los ucranianos Kirill Boliukh y Oleksii Sereda (439.32).

“Nosotros lo que tenemos que hacer es dar lo mejor, ir a competir, demostrar de lo que somos capaces para poner en alto a México y conquistar lo que queremos que es esa medalla. La delegación viene fuerte, lo ha demostrado varias ocasiones en competencias y ha hecho historia a nivel mundial consiguiendo el mayor número de medallas”, añadió Berlín.