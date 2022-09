El mensaje del técnico de Argentina para la Selección Mexicana

Argentina arrolló a Honduras 3-0 en el partido amistoso que se disputó el pasado sábado en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Con gol de Latuaro Martínez y un doblete de Lionel Messi, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni alargó su racha de triunfos consecutivos y ya se acerca el choque ante la Selección Mexicana en Qatar 2022.

El siguiente encuentro de la albiceleste será contra Jamaica en el segundo juego de la última Fecha FIFA, previa al Mundial y el estratega rechazó que eligieron dos rivales de Concacaf para prepararse contra el conjunto azteca.

“En realidad nosotros no elegimos jugar contra Honduras o Jamaica por estar en la misma confederación. A mí me interesó, no se eligieron por jugar similar a México, son diferentes”, declaró el estratega argentino, tras el encuentro.

Argentina y México chocarán el próximo 26 de noviembre en la Jornada 2 de la Fase de Grupos del Mundial y el director técnico argentino envió un mensaje lleno de elogiso para la selección azteca.

“México es una gran selección, no tengo ninguna duda de que es una de las mejores del Mundial y que nos pondrá las cosas difíciles. Tiene un estilo de juego muy marcado con su entrenador, muy ofensivo y muy bueno. Creo que el Tata ha hecho un buen trabajo y será un rival complicado”.

Argentina se encuentra instalada en el Grupo C del Mundial de Qatar 2022 junto a Arabia Saudita, México y Polonia y Lionel Scaloni vivirá por primera vez una Copa del Mundo desde el banquillo.

“Lo jugué como futbolista. La selección te transmite algo, responsabilidad, pero hay que disfrutarlo. Es un juego y a veces no gana el que mejor juegue y eso en el Mundial te puede pasar. Lo importante es que la gente disfrute”.