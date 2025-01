El emotivo mensaje de Martín Anselmi previo al debut de Cruz Azul en el Clausura 2025

Este sábado 11 de enero del 2025, continúa la actividad de la jornada 1 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX y se disputarán tres encuentros: Atlético de San Luis vs Tigres, Chivas vs Santos y Cruz Azul vs Atlas.

Así fue el año de Cruz Azul este 2024

Previo al debut de la Máquina, Martín Anselmi decidió publicar un emotivo video y mensaje para todos los aficionados celestes con la intención de poder contar con el apoyo de los seguidores para el primer encuentro del torneo.

VIDEO: El mensaje de Martín Anselmi

Anselmi subió un video en el que es un recopilado de varias tomas del equipo, de la afición apoyando, de goles que han anotado diferentes jugadores y aparecen las palabras “Juntos somos más fuertes. Vamos Juntos”.

Además, en la publicación mandó un mensaje a los aficionados en el que destaca que no importa el lugar, lo que importa es que lo hagan juntos, agregó que arranca un nuevo viaje, en el que van a intentar conseguir el título.

“No importa donde. No importa quien.

Solo importa que lo hagamos JUNTOS.

Arranca un nuevo viaje y lo vamos a volver a intentar.

Hasta el final, siempre hasta el final.

#SomosCruzAzul”.

La afición celeste ha mostrado su enojo en los últimos días por la salida de Luis Romo y el acomodo de lugares en el Estadio Olímpico Universitario, inmueble en el que jugará la Máquina durante el Clausura 2025. Por lo que Anselmi buscaría volver a conectar a la afición para el arranque del torneo.