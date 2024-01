Jake Hughes de McLaren Formula E, envía un mensaje a Pato O’ Ward

Jake Hughes es una de las grandes apuestas de McLaren y está por empezar su segunda temporada en la Fórmula E. En la primera sorprendió con su talento, sobre todo por lo desplegado en las clasificaciones. Consiguió dos poles que no pudo reflejar en carrera, pero para este 2024 llega con el propósito de seguir demostrando de qué está hecho.

Hughes, de 29 años, llegó a territorio mexicano para el E-Prix de la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde hace exactamente un año debutó en la categoría y cumplió con creces, quedando quinto ante el asombro de un repleto Foro Sol.

El piloto quedó encantando con la energía de los fanáticos respecto al automovilismo en este país, y admitió que le gustaría ser uno de los pilotos más queridos de los mexicanos.

“Claro que me gustaría (ser uno de los pilotos más queridos en México. Veo la popularidad que tiene Checo Pérez aquí y en la Fórmula 1, así que si a mí me dan un poquito de ese cariño, me encantaría”, dijo en entrevista para Azteca Deportes.

Te puede interesar: Todo lo que debes saber de la Fórmula E y el E-Prix México 2024

Hughes resaltó lo que todo piloto que ha corrido en el AHR recuerda de manera imborrable: el ambiente que hay en el Foro Sol cada que un auto toca su asfalto. “Siempre es increíble, honestamente. Obviamente era mi primera carrera en la Fórmula E, así que lo estaba disfrutando muchísimo, y siendo mi primera vez corriendo en México, viendo a toda la afición y escuchando el vitoreo en el estadio, fue algo increíble”.

@FIAFormulaE

Te puede interesar: El mensaje de Nyck de Vries, que vuelve a correr tras su abrupto paso por la Fórmula 1

El mensaje de Jake Hughes a Pato O’ Ward

Finalmente, Hughes aprovechó para destacar la labor que ha hecho el mexicano Pato O’ Ward, también piloto de McLaren, y que este año ha sido nombrado piloto de reserva para el equipo de Fórmula 1.

“La verdad es que no he podido conocer a Pato (O’ Ward), pero no puedo negar que estoy impresionado por él. Es alguien que siempre ha peleado por los campeonatos en la Indycar y espero que tenga éxito este año y creo que incluso cuando ha estado en un auto de Fórmula 1 ha demostrado su nivel”, finalizó.