El mensaje del ‘Piojo’ Herrera tras su salida de Xolos

Miguel Herrera se quedó sin chamba. El ‘Piojo’ se fue por la puerta de atrás de los Xolos de Tijuana, luego de no poder levantar al equipo de la frontera, escuadra con la que solo consiguió dos triunfos durante este Clausura 2024, y ser el equipo que tuvo que pagar la multa más cara por el “No Descenso”.

Este miércoles 1 de mayo, el conjunto de la Jauría confirmó lo que era un secreto a voces, algo que desde el martes 30 de abril se sabía, pero faltaba que ambas partes lo hicieran oficial, hasta el comunidado de esta mañana: “Informa que de común acuerdo, Miguel Herrera deja de ser director técnico de nuestro equipo”.

El mensaje de Miguel Herrera tras ser despedido de Xolos

Por su parte, el ‘Piojo’ no se quedó callado, y en redes sociales también compartió un mensaje tras confirmarse su salida de los Xolos.

“Por este conducto les comunico que, en común acuerdo he decidido separarme del plantel no sin antes agradecer al Club Tijuana Xoloitzcuintles, tanto a Jorgealberto Hank, a la directiva, al staff y a los jugadores, como a toda la gente que conforma El Club, por su apoyo incondicional en todo momento.

“En el tiempo que colaboré en el Club, en todo momento hubo expresiones afectivas hacia mi persona y mi cuerpo técnico.Quedo infinitamente agradecido con la afición del CIub, por su apoyo incondicional. POR LO QUE SIEMPRE ESTARAN EN MI CORAZON

“Me voy triste y endeudado por no conseguir más títulos, que este gran Club y la afición se merecen. La vida siempre da revanchas y yo por mi parte, buscaré nuevos horizontes para dar mi 100% como siempre lo he hecho. Agradecido por siempre Club y afición Xoloitzcuintles. Gracias”, publicó en sus redes sociales el DT mexicano.

Los números de Miguel Herrera con los Xolos de Tijuana

Si aún existiera el descenso en el futbol mexicano, Herrera hubiera sufrido por segunda vez perder la categoria, la primera fue con Veracruz en el 2008; y ahora aunque no existe eso, Xolos tendrá que pagar la multa de 80 millones de pesos.

En total, el ‘Piojo’ dirigió 47 partidos, en esta segunda etapa con la Jauría, en los que ganó 10 partidos, empató en 13 ocasiones y perdió 24 duelos, siendo una de sus peores rachas dentro del futbol mexicano como entrenador.