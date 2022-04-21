Keylor Navas da pistas de su posible salida del PSG

El arquero de Costa Rica, Keylor Navas recibió un duro golpe con el PSG, pues se integró al equipo el italiano Gianluigi Donnarumma para hacer competencia en el arco al experimentado guardameta, cosa que para el jugador de 35 años no tomo de buena manera.

Navas abrió la posibilidad de abandonar al final de esta temporada el París Saint-Germain, pues actualmente comparte el arco con Donnarumma, lo que contrasta con su deseo de "jugar todos los partidos”.

"Tengo buena relación con Gigio (Donnarumma). Pero quiero jugar todos los partidos. Estoy feliz en París, pero esto tiene que cambiar", reveló el arquero a la televisora Canal+, luego del cotejo contra Angers, el cual ganaron por marcador de 3-0 con goles de Kylian Mbappe, Sergio Ramos y Marcos Aoás Corrêa.

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Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma compiten por la titularidad

Durante la presente temporada, Navas y Donnarumma están rotando la titularidad en el arco parisino, este sistema fue implementado de manera permanente por el entrenador del PSG, el argentino Mauricio Pochettino.

Navas, un arquero confiable con experiencia de sobra, y la tranquilidad que le dan los años de vuelo en el futbol de Europa, era titular indiscutible el curso pasado, y aunque no lo ha hecho notorio, no está contento con la continuidad en arco del PSG.



El estratega del PSG, Mauricio Pochettino se refirió a esta situación tras la victoria contra el Angers que les deja al borde del título.

"El futuro será seguro diferente. Tanto Keylor como Gigio quieren jugar más. En el futuro, las circunstancias harán que se escriba de forma distinta. Hay que servirse de esta experiencia para una mejor gestión, no solo de los porteros, de todo el grupo", puntualizó Pochettino.

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Información de EFE

