La emotiva foto de Cristiano Ronaldo con su familia completa

La muerte del bebé de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, cimbró al mundo y al deporte en general. El portugués anunció la lamentable pérdida y posteriormente, se perdió el encuentro entre Liverpool y Manchester United.

En Anfield se dio un emotivo homenaje para el astro lusitano, cuando la afición presente en el encuentro comenzó a aplaudir a los 7 minutos, mientras mostraron una camiseta de ‘CR7' y le dedicaron el ya tradicional “You’ll Never Walk Alone”. Un gesto que en palabras del delantero, jamás será olvidado y que agradecerá eternamente, más allá de la rivalidad futbolística que se ha vivido desde siempre entre ambos clubes.

Cristiano habla previo a partido decisivo ante Macedonia del Norte

El mensaje de Cristiano Ronaldo

En la cuenta de Instagram de Cristiano Ronaldo, se podía ver una foto en donde aparece el portugués junto a toda su familia. Georgina Rodríguez, Cristiano Jr. y los otros cuatro hijos de la pareja. Entre ellos la pequeña que sí sobrevivió.

“Hogar dulce hogar. Gio y nuestra niña finalmente están con nosotros. Queremos agradecer a todos por todas las amables palabras y gestos. Tu apoyo es muy importante y todos sentimos el amor y respeto que tienes por nuestra familia. Ahora es el momento de estar agradecidos por la vida que acabamos de recibir en este mundo”, dice el mensaje de ‘CR7'.

De igual manera, un día después de la derrota del Manchester United se pudo ver a Cristiano Ronaldo entrenando con el equipo. Más allá de que el club le había dado más días, decidió regresar para ponerse a punto y estar de nuevo en el campo.

El pequeño hijo de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez que perdió la vida, ahora será un ángel, como lo mencionó el portugués pero también una inspiración tanto para él como para ella.

