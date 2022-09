El mensaje del “Potro” Gutiérrez ante los abucheos al ‘Cata’ y Baca

La Máquina de Cruz Azul consiguió su segunda victoria en casa de forma consecutiva, al derrotar al Mazatlán FC por 2-0. Sin embargo, no todo fue felicidad en la el cuadro cementero, ya que la afición no detuvo los abucheos contra el ‘Cata’ Domínguez y Rafael Baca.

En la segunda mitad regresaron los abucheos y la reacción negativa por parte de los aficionados celestes cuando Rafael Baca y Julio César ‘Cata’ Domínguez ingresaron al terreno de juego, por lo que Raúl Gutiérrez habló en conferencia de prensa sobre lo sucedido.

El ‘Potro’ Gutiérrez responde a los abucheos para sus jugadores

“Desde que llegué, lo he dicho desde que llegué tenemos a 25 futbolistas, todos están al servicio del equipo, no tiene nada que ver eso de la gente, nosotros lo que hacemos es entrenar y ver cómo lo hacen durante la semana, hoy el equipo necesitaba a Rafa y Julio y lo hicieron de buena forma, como he dicho es parte del show”, mencionó el director técnico en conferencia de prensa.

Por otro lado, el ‘Potro’ destacó el resultado, una victoria que era necesaria para seguir con las aspiraciones del equipo cementero este torneo y el objetivo que es meterse a la pelea por la reclasificación.

“El resultado sin duda nos fortalece estábamos esperando sumar, precisamente por eso de la posibilidad, estábamos viviendo partido tras partido buscando el objetivo, colarnos a la liguilla y hacer mejor las cosas, mostrar mejores cosas”.

Con este resultado, la Máquina ya se metió de lleno a la pelea por la reclasificación. Los próximos compromisos del equipo celeste serán el 15 de septiembre en casa ante León, el 18 en el Olímpico Universitario ante Pumas y cierra en la Jornada 17 después de la Fecha FIFA ante el Guadalajara en el Estadio Azteca.

